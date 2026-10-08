ZAVUKLI SE U MIŠJU RUPU! Rusi razorili i poslednja skloništa Ukrajinaca u Dobropolju, nije im bilo spasa
RUSKO Ministarstvo odbrane objavilo je snimak koji prikazuje borbena dejstva u gradu Dobropolje, u Donjeckoj Narodnoj Republici.
Na snimku se vidi upotreba različitog naoružanja po uporištima ukrajinskih boraca. Rusko Ministarstvo odbrane prikazuje eksplozije, leteće građevinske ostatke i uspešne pogotke po neprijateljskim snagama.
Navedeno je da su tokom jednodnevnih borbi u gradu ruske trupe oslobodile 103 objekta i likvidirale više od 25 ukrajinskih boraca. Jurišne grupe 51. gardijske kombinovane armije i marinaca napreduju u Dobropolju.
Rusko Ministarstvo odbrane je naglasilo da dejstva jurišnih aviona i dronova grupe „Centar” stvaraju uslove za efikasno uništavanje ukrajinskih trupa opkoljenih kod Dobropolja. Time se ograničavaju dejstva neprijatelja na tom području.
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