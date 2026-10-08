CIKLON SVE JAČI, SPREMAJU SE OLUJE SA GRMLJAVINOM: Region na udaru nevremena, vlasti poslale hitno saopštenje građanima
SVE više jača ciklon iznad Đenovskog zaliva, a oblačnost je već zahvatila oblast Jadrana. Veoma obilne padavine i oluje sa grmljavinom danas se očekuju u Sloveniji i u Istri.
Na jugu Istre, na širem području Rijeke i u Gorskom kotaru očekuju se velike količine padavina, uz opasne grmljavinske oluje i nepogode.
Riječka gradonačelnica Iva Rinčić izjavila je juče da su preuzete sve vanredne mere i opreznoszi s obilnom kišom u četvrtak na riječkom području.
- Očekuju se i mogući prekidi u snadbevanju energijom i smetnje u saobraćaju - izhavila je Rinčić.
Očekuje se opasnost od poplava i bujica.
Očekuje se da padne od 150 do 300 litara kiše po kvadratnom metru.
Prema kraju dana i večeri ovaj sistem širiće se prema Dalmaciji i Crnoj Gori.
Grmljavinske oluje, grad i poplave, uz bujice i odrone zahvatiće Dalmaciju i crnogorsko primorje, kao i jug Crne Gore i Hercegovine, a potom će se ovaj sistem širiti i na centralne predele.
Očekuju se veoma obilni pljuskovi, grad i olujni vetrovi, a na Jadranu višemetarski talasi, naveo je Đorđe Đurić u svojoj analizi.
Ovo pogoršanje vremena biće sam uvod u veoma loše vreme koje se očekuje u ovim predelima narednih dana.
Na najjačem udaru lošeg vremena naći će se Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina i Crna Gore.
U mnogim predelima pašče od 100 do 250 litra kiše po kvadratnom metru, u zaleđu Jadrana, naročito na padinama planina okrenutih prema Jadranskom moru i više od 300.
Zbog očekivanih veoma loših vremenskih prilika, treba redovno pratiti držvne i nadležne službe i ponašati se u skladu sa njihovim najavama i upozorenjima.
(Telegraf.rs)
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