KASIRKA OTKRIVA TAJNU BRŽE KUPOVINE: Ovu grešku svi prave na kasi, a krade vam dragocene minute

DUGAČAK red na kasi može biti posebno iritantan kada posle posla želite samo nakratko da svratite u prodavnicu i obavite kupovinu.

foto: Jeffrey Isaac Greenberg 7+ / Alamy / Profimedia

Ipak, deo vremena koje provedemo čekajući, prema iskustvu jednog blagajnika iz diskonta, mogao bi da se izbegne kada bi kupci obratili pažnju na nekoliko uobičajenih stvari.

Blagajnik je svoja iskustva podelio na Redditu, gde je opisao situacije koje se, kako tvrdi, ponavljaju gotovo svakodnevno.

Neke od njih odnose se na način na koji kupci stavljaju proizvode na pokretnu traku, dok se druge događaju tek u trenutku plaćanja.

Jedna od najčešćih grešaka događa se još pre nego što blagajnik počne da skenira proizvode. Kada kupac artikle slaže jedan na drugi, blagajnik mora da podiže svaki proizvod kako bi došao do onog koji se nalazi ispod njega. Time se ceo postupak nepotrebno usporava, piše Fenix Magazin.

Nema potrebe ni za razvrstavanjem proizvoda prema kategorijama ili slaganjem identičnih artikala jednog pored drugog.

Blagajnik navodi da više istih proizvoda ionako ne može jednostavno da „provuče“ kroz skener jedan za drugim jer postoji mogućnost da neki artikl bude skeniran dvaput.

Zato, na primer, čokolada bez problema može da bude položena pored hrane za mačke – takav raspored neće usporiti naplatu.

Obratite pažnju i na barkod

Još jedna sitnica može blagajniku da oduzme nekoliko sekundi kod svakog proizvoda.

Ako je barkod okrenut nagore, zaposleni mora da ga pronađe i okrene proizvod kako bi ga skenirao. Zato preporučuje da kupci proizvode na pokretnu traku stavljaju tako da je barkod okrenut nadole.

Na taj način blagajnik može lakše da ga pronađe i skenira bez dodatnog okretanja artikla.

Vreme može da se izgubi i na samom kraju kupovine. Blagajnici često pitaju kupce da li će platiti gotovinom ili karticom, a jedan od njih objašnjava da to pitanje nije pokušaj da nekoga nagovori da koristi karticu. Reč je o praktičnoj stvari.

Ako kupac unapred kaže da će, na primer, platiti novčanicom od 50 evra, blagajnik može da pripremi kusur dok završava skeniranje proizvoda.

Blagajnica koja u diskontu radi više od 20 godina, a u medijima se pojavljuje pod pseudonimom Alice Diestel, takođe je govorila o navikama kupaca koje mogu da uspore red.

Jedna od njih joj posebno smeta – kada kupac tek nakon što sazna iznos računa počne da pretražuje novčanik u potrazi za odgovarajućim kovanicama.

Dok kupac pregledava sitniš i odlučuje čime će platiti, blagajnik ne može da nastavi sa naplatom, dok red iza njega čeka.

„Skakači iz reda“ takođe stvaraju gužvu

Diestel je opisala i ponašanje kupaca koji stalno pokušavaju da pronađu kraći red. Takvi kupci, prema njenom iskustvu, napuste jedan red čim se pojavi zastoj i pređu u drugi.

Ako se problem nekoliko trenutaka kasnije pojavi i na novoj kasi, ponovo menjaju red. Takvo ponašanje, umesto da nužno ubrza njihovu kupovinu, može dodatno da doprinese gužvi i stvaranju neorganizovanog protoka kupaca.

Problem nastaje i kada kupci tek pred kasom počnu da se dogovaraju šta će kupiti ili kako će proizvode složiti u kolica. Blagajnica posebno pominje situacije u kojima parovi pred kasom počnu da se raspravljaju oko toga šta su kupili ili kako bi trebalo da slože namirnice.

Ponekad se upravo na kasi vode i rasprave roditelja o vaspitanju dece, dok ostali kupci čekaju.

Na problem dugih redova ne gledaju samo trgovci i kupci. Efikasnost prostora za kase proučavana je i u naučnim istraživanjima. U jednoj studiji objavljenoj pod okriljem Instituta inženjera elektrotehnike i elektronike (IEEE) analizirana je efikasnost prostora sa kasama u prodavnicama pomoću simulacionog modela.

Rezultati su pokazali da izbor kase sa procenjenim najkraćim vremenom čekanja ne utiče samo na vreme koje pojedinačni kupac provede u redu. Takav raspored može da doprinese i ravnomernijem opterećenju različitih kasa, što na kraju može da smanji potrebno radno vreme zaposlenih na kasama.

(BizPortal)

BONUS VIDEO:

RELjA OGNjENOVIĆ: Odlične vesti za penzionere u Novoj 2026. | Nije samo naslov