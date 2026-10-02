POTRAŽNJA RASTE, CENE SKAČU: Privatni parking postaje najisplativiji gradski biznis

HRONIČAN nedostatak parking mesta u Beogradu, naročito u centralnim gradskim opštinama, podstakao je razvoj privatnih parkinga koji postaju sve zastupljeniji način rešavanja ovog problema.

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Vračar, Zvezdara, Palilula i Stari grad samo su neke od lokacija na kojima je potražnja za mestima za parkiranje velika, pa vlasnici dvorišta, placeva i drugih pogodnih površina u tome prepoznaju mogućnost za ostvarivanje prihoda.

Građevinski i urbanistički uslovi

Ipak, otvaranje privatnog parkinga nije samo pitanje pronalaženja odgovarajuće parcele i postavljanja rampe. Da bi se takav posao obavljao legalno potrebno je ispuniti propisane urbanističke i građevinske uslove, registrovati poslovanje i urediti odnose sa korisnicima parkinga. Pored toga, na cenu zakupa značajno utiču lokacija, bezbednost i opremljenost prostora.

Advokat Miloš Crnomarković objašnjava da se privatni parkinzi najčešće formiraju u dvorištima i na placevima na kojima nije moguće graditi objekte. Međutim, činjenica da se na određenom zemljištu ne može podići zgrada ne znači automatski da se ono može koristiti kao parking. Pre početka poslovanja neophodno je proveriti namenu parcele i utvrditi da li je planirana delatnost dozvoljena važećim urbanističkim planom.

- Privatni parking se ne može otvoriti na bilo kojoj lokaciji. Potrebno je da lokacija bude u skladu sa urbanističkim planom koji određuje namene različitih površina, parcela i zemljišta unutar gradskih i ruralnih oblasti. Takođe, potrebno je pribaviti sve neophodne građevinske i upotrebne dozvole za izgradnju ili adaptaciju zemljišta u parking prostor - navodi Crnomarković.

Prema njegovim rečima, zainteresovani za pokretanje ovog posla trebalo bi najpre da provere da li je konkretna lokacija odgovarajuća za tu namenu, a zatim da utvrde koje dozvole i drugi dokumenti su potrebni. U suprotnom, ulaganje u uređenje parcele može se pokazati kao problematično ukoliko se naknadno utvrdi da prostor ne ispunjava propisane uslove za korišćenje kao parking.

Registracija u APR-u

Osim pitanja zemljišta i dozvola, budući vlasnik mora da reguliše i pravni status poslovanja. Kao i kod drugih privrednih delatnosti, potrebno je registrovati preduzetnika ili osnovati privredno društvo, na primer društvo sa ograničenom odgovornošću. Registracija se obavlja u Agenciji za privredne registre (APR), čime se stvaraju formalni uslovi za obavljanje poslovne aktivnosti.

Kada je reč o korisnicima privatnih parkinga, Crnomarković savetuje da se odnosi sa vlasnikom prostora ne zasnivaju isključivo na usmenom dogovoru. Umesto toga, preporučuje zaključivanje ugovora kojim će biti jasno definisana prava i obaveze obe strane.

- Ugovor bi trebalo da sadrži trajanje zakupa, visinu mesečne ili godišnje naknade, pravo korišćenja parking mesta, obaveze zakupca, kao i obaveze zakupodavca - ističe Crnomarković.

Takav dokument omogućava da korisnik i vlasnik unapred utvrde uslove korišćenja parkinga, period na koji se mesto iznajmljuje i iznos koji se plaća. Ugovaranjem ovih elemenata smanjuje se mogućnost nesporazuma u vezi sa plaćanjem, trajanjem zakupa ili pravom korišćenja određenog mesta.

Lokacija presudna za cenu

Parking mesta u centralnim gradskim zonama, u blizini poslovnih centara, turističkih atrakcija i javnih ustanova, po pravilu su traženija. U takvim delovima grada vozačima je često teško da pronađu slobodno mesto, zbog čega su spremniji da plate mesečni zakup kako bi imali obezbeđeno parkiranje.

Nasuprot tome, na lokacijama na kojima je ponuda parking prostora veća ili je potražnja manja, mogućnosti za naplatu viših cena mogu biti ograničenije. Zbog toga je prilikom procene isplativosti potrebno uzeti u obzir ne samo veličinu parcele i troškove njenog uređenja već i broj potencijalnih korisnika, dostupnost lokacije i konkurenciju.

Koliko potražnja može da utiče na cenu pokazuje primer privatnog parkinga na Vračaru, gde se mesečni zakup kreće od 120 do 150 evra. Reč je o iznosu koji korisnici plaćaju kako bi imali mesto za vozilo u delu grada u kojem je parkiranje često otežano.

Vlasnik jednog privatnog parkinga na Vračaru navodi da ovakvi prostori predstavljaju odgovor na sve veći broj stanovnika i nedostatak mesta za parkiranje u pojedinim gradskim opštinama. Međutim, sama dostupnost mesta nije jedino što zakupci očekuju od vlasnika parkinga.

Prema njegovim rečima, korisnici prilikom izbora parkinga često traže da prostor bude osvetljen, pod video-nadzorom i obezbeđen rampom ili fizičkim obezbeđenjem. Na parkingu kojim upravlja obezbeđena je i fizička zaštita tokom 24 sata, što predstavlja dodatnu meru sigurnosti za vozila koja se tu ostavljaju.

Na pitanje da li se isplati ulaganje u privatni parking, naš sagovornik odgovara potvrdno, ali ističe da potražnja zavisi od perioda u godini, kao i od lokacije.

- Imamo oko 20 parking mesta, i isplativost je dobra jer postoji potražnja, ali takođe imamo i stalne troškove održavanja parkinga, organizacije nadzora. Takođe, u letnjem periodu imali smo polovičnu popunjenost, za razliku od zimskih meseci. Profit nam zavisi od ovih faktora, ali ako je lokacija tražena uvek će biti dovoljen potražnje - zaključuje vlasnik privatnog parkinga.

(Mondo)