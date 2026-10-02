RADOVI U STANU POD LUPOM: Šta je dozvoljeno, a šta kažnjivo u zgradama?

KOLIKO puta ste uhvatili sebe da se tokom popodnevne vikend dremke ili rano ujutru što vikendom što radnim danima trgnete na zvuk bušilice iz stana iznad ili vam se ne vraća kući kad znate da već nedeljama komšija izvodi radove u stanu, koje je najavio i vi tu ništa ne možete osim da se naoružate strpljenjem.

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Buka zna da bude iritantna i neprijatna, pogotovo kad traje izvesno vreme. Zato i postoji kućni red u zgradama, ali da li se on uvek i poštuje?

Profesionalni upravnikom Sergeje Božović u razgovoru za Blic otkriva da “kućni red mora da se poštuje”.

- Radnim danima od 8 do 16 mogu da se izvode radovi, a od 16 do 18 časova je kućni red, kada ne bi trebalo da bude buke. Takođe, radovi mogu da se izvode od 18 do 22 sata. To je propisano odlukom o opštim pravilima kućnog reda u stambenim zgradama Grada Beograda. Vikendima je ta satnica kraća pa je subotom od 9 do 13 sati dozvoljena buka, a nedeljom od 10 do 13 sati. Kućni red vikendom je od 13 do 17 sati, pa posle toga opet može da se radi - ističe Božović.

Ako se najavi na vreme, nema problema

Kada vlasnik reši da izvodi određene radove u stanu, dužan je da obavesti stanare, jer oni moraju biti upoznati sa tim.

- Stanari moraju biti upoznati sa izvođenjem radova u stanu zgrade. Stanar mora da stavi na oglasnu tablu ili na ulazna vrata obaveštenje da će početi sa renoviranjem stana i da se unapred izvinjava komšijama na buci koju će proizvoditi tokom izvođenja radova. Možda je najzgodnije da ih obavesti u Viber grupi jer će to videti najveći broj stanara. Generalno, nema realnih problema ako ljudi najave na vreme. Jako je bitno kada se ruši deo zida, odnosno kada se ruši malter, da ljudi napišu, na primer - u periodu od ponedeljka do srede će biti grubi radovi, izvinite, biće malo jača buka - onda to prolazi bez nikakvih problema. Ako ljudi to ne najave, onda može da bude nezadovoljnih - objašnjava sagovornik.

Kad izlazi komunalna milicija

Ali šta se dešava ako se radovi produže, da li se tad stanari žale na buku?

- To se redovno dešava. U praksi je situacija sledeća - stanari se žale ili upravniku ili se žale komunalnoj miliciji. Ako se poštuje kućni red, onda u tim slučajevima komunalna milicija neće izaći. Oni izlaze samo u slučaju da je neko prijavio buku u vreme kada nije dozvoljena, u vreme kućnog reda, na primer, ako se renoviranje dešava radnim danima od 16 do 18 časova. U tom slučaju komunalna milicija će izaći i postoje kazne koje su definisane odlukom o kućnom redu - kaže Božović.

Dodaje da njemu stanari redovno prijavljuju buku.

- Zovem ljude čisto da pitam do kada će trajati ti grubi radovi jer nije isto kod renoviranja kada se buši zid ili kada se kreči. Kad se radi krečenje, onda se to maltene i ne čuje, a kada se, recimo, buši zid, onda se to poprilično čuje. Evo, trenutno u mojoj zgradi, u stanu na istoj vertikali ispod mene izvode se radovi i buka je baš velika. Ali čovek je lepo napisao, zamolio komšije, izvinio se odmah da će biti nekoliko dana radovi koji će biti bučni, i ja nemam problem sa tim - ističe sagovornik.

"Nije isto kad krečite ili kad rušite potporne zidove u stanu"

Na pitanje kakve stanar radove može da izvodi u stanu, a kakve mora da prijavi, profesionalni upravnik odgovara:

- Mora da prijavi ako se, recimo, ruše potporni zidovi, jer treba da pribavlja dozvole da ne bi narušio statiku zgrade. To se prijavljuje Odeljenju za građevinske poslove određene opštine u Beogradu. A ako se neka klasična renoviranja rade u zgradi, onda nema potrebe, dovoljno je da obavesti komšije.

"Najveći problem im je što se šut iznosi liftom"

Napominje da ako se najave radovi, ne bude velikih problema u smislu nekih svađa ili nesuglasica. Ali ističe nešto drugo što predstavlja mnogo veći problem stanarima.

- Stanare, više od samog renoviranja, nervira kada onaj koji renovira stan iznosi šut liftom, iz razloga što se lift zauzima, prlja i kvari. Šut ne bi smeo da se unosi u lift jer se potpatosni signali kvare i onda se često dešava da lift stane ili se pokvari, pogotovo ako je pretovaren šutom. Tako da je veći problem oko lifta i prljavštine u zgradi nego samo renoviranje. Na Viber grupi stanari gotovo svakodnevno opominju - nije očišćen lift, nije očišćen sprat, molim vlasnika stana kod koga se renovira stan da očisti lift, sprat i prizemlje. Ili, na primer, ako se šut ostavi ispred zgrade, onda se ljudi ljute, negoduju i traže da se što pre ukloni - kaže Sergej Božović.

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