Ekonomija

TRAMP POSLAO PORUKU: Evropske zemlje pristale da puste zalihe dizel-goriva

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

02. 10. 2026. u 18:33

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PREDSEDNIK SAD Donald Tramp izjavio je da su evropske zemlje pristale da puste značajne količine dizel-goriva iz svojih zaliha i da će taj proces početi odmah.

ТРАМП ПОСЛАО ПОРУКУ: Европске земље пристале да пусте залихе дизел-горива

Foto: Tanjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Tramp je ranije dopustio mogućnost zabrane izvoza dizela kako bi se stabilizovala situacija sa gorivom u zemlji. Kasnije je trgovinski predstavnik SAD Džejmison Grir izjavio da planira da pozove Evropljane da oslobode deo svojih zaliha dizel-goriva.

-Evropa je upravo pristala da stavi na tržište ogromnu količinu svog dizel-goriva, kojeg ima u velikim količinama na zalihama. Proces će početi odmah, naveo je Tramp na društvenoj mreži „Istina“

sputnikportal.rs

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