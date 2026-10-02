TRAMP POSLAO PORUKU: Evropske zemlje pristale da puste zalihe dizel-goriva
PREDSEDNIK SAD Donald Tramp izjavio je da su evropske zemlje pristale da puste značajne količine dizel-goriva iz svojih zaliha i da će taj proces početi odmah.
Tramp je ranije dopustio mogućnost zabrane izvoza dizela kako bi se stabilizovala situacija sa gorivom u zemlji. Kasnije je trgovinski predstavnik SAD Džejmison Grir izjavio da planira da pozove Evropljane da oslobode deo svojih zaliha dizel-goriva.
-Evropa je upravo pristala da stavi na tržište ogromnu količinu svog dizel-goriva, kojeg ima u velikim količinama na zalihama. Proces će početi odmah, naveo je Tramp na društvenoj mreži „Istina“
sputnikportal.rs
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