MIODRAG KRIVOKAPIĆ: Arbrot ostaje bez džeparca

* Trener u Seltiku, o mečevima Šampionata Škotske

Sports Press Photo / Sipa USA / Profimedia

SUBOTA,

LIVINGSTON - AIR 2-3

Livingston je smenom trenera uspeo da pokrene ekipu i dobije dva od poslednja tri meča. Iako je favorit u okršaju sa „davljenikom“, domaćina očekuje teška bitka.

MORTON - REJT X2

Morton je "zahvatila" besparica. Dugovanja su počela da se gomilaju, najbolji igraču su napustili klub. Oslabljen i bez ambicija, bod bi za domaćina u okršaju sa Rejtom bio premija.

FIKS PARTIK - ARBROT 1

Partik je nanizao nerešene rezultate, čime je svoj povratak u elitu značajno ugrozio. U opravak kreće od meča sa Arbrotom, ekipom sastavljena od amatera, igrača kojima fudbal nije jedino zanimanje i služi im samo za džeparac.