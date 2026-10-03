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MIODRAG KRIVOKAPIĆ: Arbrot ostaje bez džeparca

Ж. Урошевић

03. 10. 2026. u 08:50

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* Trener u Seltiku, o mečevima Šampionata Škotske

МИОДРАГ КРИВОКАПИЋ: Арброт остаје без џепарца

Sports Press Photo / Sipa USA / Profimedia

SUBOTA, 

LIVINGSTON - AIR 2-3

Livingston je smenom trenera uspeo da pokrene ekipu i dobije dva od poslednja tri meča. Iako je favorit u okršaju sa „davljenikom“, domaćina očekuje teška bitka.

MORTON - REJT X2

Morton je "zahvatila" besparica. Dugovanja su počela da se gomilaju, najbolji igraču su napustili klub. Oslabljen i bez ambicija, bod bi za domaćina u okršaju sa Rejtom bio premija.

FIKS PARTIK - ARBROT 1

Partik je nanizao nerešene rezultate, čime je svoj povratak u elitu značajno ugrozio. U opravak kreće od meča sa Arbrotom, ekipom sastavljena od amatera, igrača kojima fudbal nije jedino zanimanje i služi im samo za džeparac.

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