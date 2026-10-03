Alkaraz preživeo dramu, mučio se sa 37. igračem planete
Španski teniser Karlos Alkaraz plasirao se u četvrtfinale ATP turnira u Tokiju, pošto je danas u osmini finala pobedio Italijana Matea Arnaldija rezultatom 7:6 (8:6), 6:1.
Meč je trajao sat i 46 minuta. Alkaraz je treći teniser sveta, dok je Arnaldi 37. na ATP listi.
Oba tenisera su napravila po jedan brejk u prvom setu, Alkaraz je zatim bio bolji u taj-brejku rezultatom 8:6.
Branilac titule je u drugom setu dva puta oduzeo servis Arnaldiju za pobedu i plasman među osam najboljih na turniru u Japanu.
Alakaraz će u četvrtfinalu igrati protiv Denisa Šapovalova, koji je savladao Alehandra Tabila sa 7:5, 3:6, 6:4.
ATP turnir u Tokiju igra se za nagradni fond od 2.342.275 dolara.
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