Alkaraz preživeo dramu, mučio se sa 37. igračem planete

Španski teniser Karlos Alkaraz plasirao se u četvrtfinale ATP turnira u Tokiju, pošto je danas u osmini finala pobedio Italijana Matea Arnaldija rezultatom 7:6 (8:6), 6:1.

AP Photo/Heather Khalifa

Meč je trajao sat i 46 minuta. Alkaraz je treći teniser sveta, dok je Arnaldi 37. na ATP listi.

Oba tenisera su napravila po jedan brejk u prvom setu, Alkaraz je zatim bio bolji u taj-brejku rezultatom 8:6.

Branilac titule je u drugom setu dva puta oduzeo servis Arnaldiju za pobedu i plasman među osam najboljih na turniru u Japanu.

Alakaraz će u četvrtfinalu igrati protiv Denisa Šapovalova, koji je savladao Alehandra Tabila sa 7:5, 3:6, 6:4.

ATP turnir u Tokiju igra se za nagradni fond od 2.342.275 dolara.

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