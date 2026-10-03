VAZDUŠNA PANIKA NA SEVERU EVROPE: Borbeni avioni poleteli, nepoznati objekat primećen na nebu
NACIONALNI centar za upravljanje krizama Litvanije izdao je danas upozorenje na potencijalnu vazdušnu opasnost zbog drona u okrugu Viljnusa i u Ukmergeu, u centralnom celu zemlje, zbog čega su podignuti vojni avioni.
Kako je saopšteno, postoji mogućnost da je dron doleteo sa beloruske strane, prenosi litvanski portal Delfi. Litvanska vojska je pozvala ljude da pronađu bezbedno mesto i da se ne približavaju sumnjivim predmetima, ako ih vide.
Šef Nacionalnog centra za upravljanje krizama Vilmantas Vitkauskas je kazao da "objekat još nije u potpunosti identifikovan", ali da su "borbeni avioni raspoređeni" i da sprovode proceduru provere.
- Dobijamo izveštaje od stanovnika da posmatraju mogući objekat van teritorije Viljnusa, koji se kreće ka Jonavi. Ali to ne možemo da potvrdimo, jer su to izveštaji stanovnika - rekao je za Vitkauskas.
Prema podacima Nacionalnog centra za upravljanje krizama, parametri uočenog objekta su slični kao onima kod drona, ali postoji mogućnost da je u pitanju i jato ptica.
(Tanjug)
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