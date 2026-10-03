Svet

VAZDUŠNA PANIKA NA SEVERU EVROPE: Borbeni avioni poleteli, nepoznati objekat primećen na nebu

P. Đurđević

03. 10. 2026. u 10:10

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NACIONALNI centar za upravljanje krizama Litvanije izdao je danas upozorenje na potencijalnu vazdušnu opasnost zbog drona u okrugu Viljnusa i u Ukmergeu, u centralnom celu zemlje, zbog čega su podignuti vojni avioni.

ВАЗДУШНА ПАНИКА НА СЕВЕРУ ЕВРОПЕ: Борбени авиони полетели, непознати објекат примећен на небу

foto: PETRAS MALUKAS / AFP / Profimedia

Kako je saopšteno, postoji mogućnost da je dron doleteo sa beloruske strane, prenosi litvanski portal Delfi. Litvanska vojska je pozvala ljude da pronađu bezbedno mesto i da se ne približavaju sumnjivim predmetima, ako ih vide.

Šef Nacionalnog centra za upravljanje krizama Vilmantas Vitkauskas je kazao da "objekat još nije u potpunosti identifikovan", ali da su "borbeni avioni raspoređeni" i da sprovode proceduru provere.

- Dobijamo izveštaje od stanovnika da posmatraju mogući objekat van teritorije Viljnusa, koji se kreće ka Jonavi. Ali to ne možemo da potvrdimo, jer su to izveštaji stanovnika - rekao je za Vitkauskas.

Prema podacima Nacionalnog centra za upravljanje krizama, parametri uočenog objekta su slični kao onima kod drona, ali postoji mogućnost da je u pitanju i jato ptica.

(Tanjug)

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