NOĆ KOJU ĆE KIJEV PAMTITI: Ruska PVO skršila čak 218 letelica, nebo gorelo iznad Rusije

RUSKE snage protivvazdušne odbrane presrele su i uništile 218 ukrajinskih dronova tokom noći, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.

Foto: AI generated/ChatGPT

- Tokom protekle noći, od 20 časova 2. oktobra do osam časova po moskovskom vremenu 3. oktobra, snage protivvazdušne odbrane presrele su i uništile 218 ukrajinskih bespilotnih letelica sa fiksnim krilima - navodi se u saopštenju.

Dronovi su uništeni iznad Astrahanske, Belgorodske, Brjanske, Voronješke, Kaluške, Kurske, Orlovske, Rostovske, Rjazanjske, Smolenske i Tulske oblasti, Moskovske oblasti, Krasnodarskog kraja, Krima, Azovskog i Crnog mora.

(RT Balkan)

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