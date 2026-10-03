NOĆ KOJU ĆE KIJEV PAMTITI: Ruska PVO skršila čak 218 letelica, nebo gorelo iznad Rusije
RUSKE snage protivvazdušne odbrane presrele su i uništile 218 ukrajinskih dronova tokom noći, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.
- Tokom protekle noći, od 20 časova 2. oktobra do osam časova po moskovskom vremenu 3. oktobra, snage protivvazdušne odbrane presrele su i uništile 218 ukrajinskih bespilotnih letelica sa fiksnim krilima - navodi se u saopštenju.
Dronovi su uništeni iznad Astrahanske, Belgorodske, Brjanske, Voronješke, Kaluške, Kurske, Orlovske, Rostovske, Rjazanjske, Smolenske i Tulske oblasti, Moskovske oblasti, Krasnodarskog kraja, Krima, Azovskog i Crnog mora.
(RT Balkan)
BONUS VIDEO:
RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
DIGLA SE PRAŠINA: Mitrović doneo konačnu odluku o Sarapi - promene na "Pinku" posle sastanka sa 20ak ljudi
NA SASTANKU je prisustvovalo dvadeset ljudi.
28. 09. 2026. u 16:03
Komentari (0)