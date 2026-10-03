Svet

NOĆ KOJU ĆE KIJEV PAMTITI: Ruska PVO skršila čak 218 letelica, nebo gorelo iznad Rusije

P. Đurđević

03. 10. 2026. u 10:24

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

RUSKE snage protivvazdušne odbrane presrele su i uništile 218 ukrajinskih dronova tokom noći, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.

НОЋ КОЈУ ЋЕ КИЈЕВ ПАМТИТИ: Руска ПВО скршила чак 218 летелица, небо горело изнад Русије

Foto: AI generated/ChatGPT

- Tokom protekle noći, od 20 časova 2. oktobra do osam časova po moskovskom vremenu 3. oktobra, snage protivvazdušne odbrane presrele su i uništile 218 ukrajinskih bespilotnih letelica sa fiksnim krilima - navodi se u saopštenju.

Dronovi su uništeni iznad Astrahanske, Belgorodske, Brjanske, Voronješke, Kaluške, Kurske, Orlovske, Rostovske, Rjazanjske, Smolenske i Tulske oblasti, Moskovske oblasti, Krasnodarskog kraja, Krima, Azovskog i Crnog mora.

(RT Balkan)

BONUS VIDEO:

RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Janik Siner saopštio loše vesti!

Janik Siner saopštio loše vesti!