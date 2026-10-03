ŽIVELA SRBIJA! Vučić: Baš ovako kako je i Tramp pokazao!

SVE je spremno za veliki skup liste „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“, koji se održava danas u Beogradskoj areni, a prema najavama organizatora, građane očekuje bogat program, muzički nastupi i specijalni gost koji je već privukao veliku pažnju.

Instagram printskrin

U Arenu stiže predsednik Vlade Slovačke Robert Fico, čiji dolazak je Aleksandar Vučić prethodno najavio tokom obraćanja građanima.

Vučić se jutros oglasio na Instagramu i poručio:

"Živela Srbija, baš ovako kako je Tramp pokazao"

Blokaderi na sve načine pokušavaju da prevare građane, tvrdili su da su Vučiću svi okrenuli leđa i da se u Njujorku nije sastao sa predsednik SAD Donaldom Trampom.

Međutim, fotografija koja objavljena na profilu Tamare Vučić raspršila je blokaderkse laži:

"Neke fotografije vredi sačekati i deset dana. Prepoznatljiva poza za fotografisanje predsednika Trampa, ali ono što fotografija ne može da prenese jesu njegove šale koje su izmamile ove osmehe. Sa prijema predsednika Sjedinjenih Američkih Država, na marginama 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku," navodi se u objavi.

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