PROCES ZA KUPOVINU NIS-A SE NASTAVLJA: Za realizaciju potrebno odobrenje OFAK-a
MOL nastavlja proces za kupovinu NIS-a od Gaspromnjefta, rečeno je danas Tanjugu u kompaniji MOL.
MOL podseća da je 30. septembra dobio zvaničnu licencu od Kancelarije za kontrolu strane imovine Ministarstva finansija SAD (OFAK) za nastavak pregovora o kupovini većinskog udela u Naftnoj industriji Srbije a.d. (NIS) do 30. oktobra 2026. godine.
- Proces se, dakle nastavlja, dok je za realizaciju transakcije, između ostalog, potrebno odobrenje OFAK-a i drugih nadležnih organa - navode iz MOL-a.
Američki OFAK je produžio 30. septembra i licencu za rad Naftnoj industriji Srbije do 30. oktobra, kao i JANAF-u za transport sirove nafte do NIS-a do istog datuma.
(Tanjug)
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