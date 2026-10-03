Tenis

Rubljov jači od sunarodnika za četvrtfinale ATP Peking

Александар Илић
Aleksandar Ilić

03. 10. 2026. u 10:08

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Ruski teniser Andrej Rubljov plasirao se u četvrtfinale ATP turnira u Pekingu, pošto je danas u osmini finala pobedio sunarodnika Romana Safijulina rezultatom 6:2, 3:6, 6:4.

Рубљов јачи од сународника за четвртфинале АТП Пекинг

Alfredo Falcone/LaPresse via AP/Tanjug

Meč je trajao dva sata i dva minuta. Rubljov je 24. teniser sveta, dok je Safijulin 84. na ATP listi.

Rubljov će u četvrtfinalu turnira u Kini igrati protiv Aleksa de Minora, koji je savladao Kventina Alisa rezultatom 3:6, 7:6 (7:5), 7:5.

Poznat je još jedan četvrtfinalni par u kojem će se sastati Karen Hačanov i Hubert Hurkač.

ATP turnir u Pekingu igra se za nagradni fond od 4.089.385 dolara. 

BONUS VIDEO: Aleks Koreča za Novosti o "velikoj trojci": Ono što su uradili ravno je čudu 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SA MAJKOM NE ŽELI U KADAR: Ćerka Olge Odanović odbila ulogu u hit seriji - Ona sa mnom nikad ne bi igrala

SA MAJKOM NE ŽELI U KADAR: Ćerka Olge Odanović odbila ulogu u hit seriji - "Ona sa mnom nikad ne bi igrala"