Rubljov jači od sunarodnika za četvrtfinale ATP Peking

Ruski teniser Andrej Rubljov plasirao se u četvrtfinale ATP turnira u Pekingu, pošto je danas u osmini finala pobedio sunarodnika Romana Safijulina rezultatom 6:2, 3:6, 6:4.

Alfredo Falcone/LaPresse via AP/Tanjug

Meč je trajao dva sata i dva minuta. Rubljov je 24. teniser sveta, dok je Safijulin 84. na ATP listi.

Rubljov će u četvrtfinalu turnira u Kini igrati protiv Aleksa de Minora, koji je savladao Kventina Alisa rezultatom 3:6, 7:6 (7:5), 7:5.

Poznat je još jedan četvrtfinalni par u kojem će se sastati Karen Hačanov i Hubert Hurkač.

ATP turnir u Pekingu igra se za nagradni fond od 4.089.385 dolara.

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