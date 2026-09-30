MANJE PUTUJU, A VIŠE RADE OVO: Evo gde Amerikanci sada troše novac

POTROŠNjA Amerikanaca na hobije porasla je 7,9 odsto, a analitičari smatraju da deo novca koji bi inače bio potrošen na putovanja sada ostaje kod kuće i odlazi na druge vidove zabave i slobodnog vremena.

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Odlazak na odmor, sportska oprema, video-igre, pa čak i sladoled kupljen tokom putovanja danas koštaju više nego ranije. Uprkos tome, Amerikanci ne odustaju od svojih hobija i slobodnog vremena.

Prema analizi Bank of America koju prenosi CNBC, potrošnja na hobije u avgustu bila je 7,9 odsto veća nego godinu dana ranije. Istovremeno, broj transakcija u ovoj kategoriji porastao je 3,4 odsto, što pokazuje da građani kupuju nešto češće, ali i da na te kupovine izdvajaju više novca.

Analiza obuhvata, između ostalog, prodavnice umetničkog i hobi materijala, kao i opremu za skijanje, planinarenje, kampovanje i ronjenje.

Poskupljenje zabave dobilo i svoje ime

Rast troškova vezanih za slobodno vreme dobio je i poseban naziv – „funflation“, izraz nastao spajanjem engleskih reči za zabavu i inflaciju.

Kako je za CNBC objasnio Džon Gatergud, profesor ekonomije na Univerzitetu u Notingemu, rast cena oseća se u različitim vrstama troškova, od goriva potrebnog za vikend-putovanje do sladoleda koji se kupuje tokom odmora.

Zvanični američki podaci pokazuju da su cene u kategoriji rekreacije, koja obuhvata video i audio opremu, kućne ljubimce, sportsku opremu, fotografiju i knjige za slobodno vreme, tokom 12 meseci zaključno sa avgustom porasle 2,7 odsto.

Prema podacima američkog Biroa za popis koje navodi CNBC, prodaja u prodavnicama sportske opreme, hobi proizvoda, muzičkih instrumenata i knjiga porasla je čak 10,7 odsto za godinu dana.

Poređenja radi, ukupna maloprodaja i prodaja hrane u istom periodu porasle su šest odsto.

Umesto skupog putovanja - hobi kod kuće

Analitičari Bank of America smatraju da bi deo povećane potrošnje na hobije mogao da bude posledica sve skupljih putovanja, pošto njihovi podaci o hobijima ne uključuju troškove putovanja.

Prema podacima koje prenosi CNBC, cena avionskog goriva u nedelji zaključno sa 18. septembrom iznosila je 194 dolara po barelu, što je čak 116 odsto više od prošlogodišnjeg proseka.

Istovremeno, avionske karte u Sjedinjenim Američkim Državama u avgustu su bile 26,5 odsto skuplje nego godinu dana ranije.

Zbog toga analitičari smatraju da deo Amerikanaca novac koji bi ranije potrošio na putovanja sada preusmerava na hobije i aktivnosti kojima može da se bavi kod kuće ili bliže mestu stanovanja.

(Kamatica)