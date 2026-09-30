Savez potvrdio, Željko Obradović postao selektor
Srpski atletski savez ulazi u novi period sa promenama u stručnom rukovodstvu – Edin Zuković, nakon pauze, vraća se u Savez na poziciju sportskog direktora, dok Željko Obradović preuzima funkciju selektora svih reprezentativnih kategorija i selekcija Srbije.
Zuković je funkciju selektora obavljao od 20. septembra 2018. godine, a tokom njegovog mandata srpska atletika ostvarila je niz značajnih rezultata na najvećim međunarodnim takmičenjima. Reprezentativci Srbije u tom periodu osvojili su 10 evropskih i pet seniorskih svetskih medalja, dok je 2023. godina ostala upamćena kao najuspešnija sezona u istoriji srpske atletike, sa ukupno 44 međunarodne medalje reprezentativaca svih uzrasnih kategorija.
Nakon višegodišnjeg rada na mestu selektora i pauze tokom leta, Zuković će svoje bogato iskustvo u radu sa reprezentativnim selekcijama, trenerima i atletičarima nastaviti da primenjuje sa pozicije sportskog direktora Srpskog atletskog saveza.
- Odmor mi je prijao i sa velikim zadovoljstvom i ambicijama vraćam se na poziciju sportskog direktora. Prioritet će biti nastavak podrške našim najboljim atletičarima i kandidatima za visok plasman na velikim takmičenjima, sa posebnim fokusom na Olimpijske igre u Los Anđelesu 2028. godine. Nastavićemo da razvijamo sistem dijagnostike, praćenja sportista, medicinske kontrole i oporavka, ali i da dodatno jačamo položaj trenera i klubova, jer su oni temelj srpske atletike.
Sa Željkom Obradovićem sarađujem dugi niz godina i sada tu saradnju nastavljamo u drugačijim ulogama. Verujem da će njegovo imenovanje dodatno ojačati sportski sektor Saveza, a imaće moju punu podršku u radu. Zajednički cilj svih nas je da našim sportistima i trenerima obezbedimo najbolje moguće uslove za rad i ostvarivanje vrhunskih rezultata - rekao je Zuković.
Tokom Zukovićevog odsustva ovog leta, Željko Obradović je obavljao poslove selektora i vodio reprezentativne selekcije, a sada će tu ulogu nastaviti i zvanično kao selektor Srpskog atletskog saveza.
Kao selektor svih reprezentativnih kategorija Srbije - od mlađih selekcija do seniorske reprezentacije - Obradović će biti zadužen za koordinaciju stručnog rada, saradnju sa trenerima i klubovima, kao i praćenje i selekciju atletičara za nastupe na domaćim i međunarodnim takmičenjima.
- Za mene je velika čast i odgovornost imenovanje na ovu funkciju i zahvalan sam na ukazanom poverenju. Posle 45 godina provedenih u atletici, najpre kao takmičar, a potom i kao trener, ovo predstavlja vrhunac moje karijere. Naši prioriteti su jasni – kontinuitet u osvajanju medalja na najvećim takmičenjima i izgradnja kvalitetnog sistema rada sa svim selekcijama.
Zajedno sa sportskim direktorom Edinom Zukovićem i celim timom Srpskog atletskog saveza radićemo na tome da naredna velika takmičenja, od Evropskog prvenstva u krosu u Beogradu, preko dvoranskih i svetskih prvenstava, budu deo pripreme za Olimpijske igre u Los Anđelesu 2028. godine, gde je naš cilj osvajanje više medalja - rekao je Obradović.
Novom raspodelom funkcija Srpski atletski savez nastavlja sa jačanjem stručnog sistema i stvaranjem kontinuiteta u radu sa reprezentativcima svih uzrasta. Fokus ostaje na razvoju mladih talenata, podršci trenerima i klubovima, unapređenju sistema praćenja i pripreme sportista, kao i stvaranju najboljih mogućih uslova za nastavak uspešnih nastupa srpskih atletičara na najvećoj međunarodnoj sceni.
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