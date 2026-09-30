Košarka

Trener Crvene zvezde Ibon Navaro saopštio jednu lošu i jednu dobru vest

Filip Milošević

30. 09. 2026. u 15:33

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Glavobolja za Ibona Navara.

Тренер Црвене звезде Ибон Наваро саопштио једну лошу и једну добру вест

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Trener Crvene zvezde Ibon Navaro otkrio je dan pred utakmicu sa Efesom da na toj utakmici ponovo neće moći da računa na Patrika Boldvina. Dobra vest za ‘crveno-bele’ je to što će Čima Moneke biti u sastavu, pošto je prethodno bio pod znakom pitanja i za duel sa Hapoelom, zbog povrede koju je doživeo tokom vikenda na treningu.

- Čima je odigrao dobro, iako nije na 100 odsto, biće bolje protiv Efesa. Boldvin nije trenirao sa timom, ne mislim da će igrati. Ne znam kada se vraća, ima problem sa leđima, imao je preglede, trenirao je pre dva dana sa timom, osećao se bolje, ali ne oseća se komforno i ne možemo da imamo igrače na 50 odsto. Ne možemo da ga stavimo u tim umesto nekog spremnijeg igrača - rekao je Navaro.

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