Politika

"LISTU VAM PREUZELI STARI ŽUTAĆI KOJI SU UNIŠTILI ZEMLJU" Pogledajte kako pošten narod očitava lekciju studentima blokaderima (VIDEO)

Novosti online

30. 09. 2026. u 14:50

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STUDENTI blokaderi došli su u naselje Tabanović u Šapcu da pošten narod ubeđuju kako treba da glasaju za studentsku listu, iako nijednog studenta na njoj nema.

ЛИСТУ ВАМ ПРЕУЗЕЛИ СТАРИ ЖУТАЋИ КОЈИ СУ УНИШТИЛИ ЗЕМЉУ Погледајте како поштен народ очитава лекцију студентима блокадерима (ВИДЕО)

Foto: Novosti

Umesto studenata, na listi su bivši žuti funkcioneri, koji su uništili zemlju u periodu od 2000. do 2012. godine.

Pošteni građani očitali su lekciju blokaderima, koji nisu izustili ni reči.

- Jako grešite deco, vodite računa. Sramota je što radite i izdajete zemlju. Videli ste ko je preuzeo listu, to su stari žutaći koji su uprropastili zemlju. Vodite računa. Koliko njih iz NVO imate na listi - rekli su im građani.

Nakon očitane lekcije, blokaderi su se udaljili.

Pogledajte kako je to izgledalo:

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