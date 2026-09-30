"LISTU VAM PREUZELI STARI ŽUTAĆI KOJI SU UNIŠTILI ZEMLJU" Pogledajte kako pošten narod očitava lekciju studentima blokaderima (VIDEO)

STUDENTI blokaderi došli su u naselje Tabanović u Šapcu da pošten narod ubeđuju kako treba da glasaju za studentsku listu, iako nijednog studenta na njoj nema.

Foto: Novosti

Umesto studenata, na listi su bivši žuti funkcioneri, koji su uništili zemlju u periodu od 2000. do 2012. godine.

Pošteni građani očitali su lekciju blokaderima, koji nisu izustili ni reči.

- Jako grešite deco, vodite računa. Sramota je što radite i izdajete zemlju. Videli ste ko je preuzeo listu, to su stari žutaći koji su uprropastili zemlju. Vodite računa. Koliko njih iz NVO imate na listi - rekli su im građani.

Nakon očitane lekcije, blokaderi su se udaljili.

Pogledajte kako je to izgledalo: