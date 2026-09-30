KAZNE IDU I DO 50.000 DINARA: Pazite na ovo ako pečete papriku za ajvar u zgradi ili kuvate kupus

SEZONA pripreme zimnice je počela, a sa njom i pečenje paprika za ajvar. Međutim, stanari zgrada moraju da vode računa gde i kako pale vatru, jer otvoreni plamen u zajedničkim prostorima može predstavljati ozbiljan rizik od požara.

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Za određene prekršaje predviđene su novčane kazne, a prema rečima profesionalnog upravnika, fizičko lice može biti kažnjeno sa do 5.000 dinara ako nadležni inspektor zatekne prekršaj na licu mesta.

Miris pečenih paprika jedan je od sigurnih znakova da je počela sezona zimnice. Dok se u kućama i dvorištima tradicionalno priprema ajvar, kisela paprika i druga zimnica, stanovnici stambenih zgrada imaju znatno manje prostora za ovakve aktivnosti.

Poseban problem predstavlja paljenje otvorene vatre u podrumima, hodnicima, zajedničkim prostorijama ili drugim mestima koja nisu predviđena za to, piše Euronews.rs.

Dejan Đurađ Vujičić, profesionalni upravnik zgrade sa desetogodišnjim iskustvom, upozorava da je upravo vatra najveći problem, a ne sam miris pripreme zimnice.

- Paljenje vatre je nezamislivo u bilo kojoj stambenoj sredini u gradu - navodi Vujičić.

Da li sme da se peče paprika na terasi?

Priprema zimnice u stanu sama po sebi nije problem, ali način na koji se ona priprema može biti bezbednosno pitanje.

Kako objašnjava Vujičić, u urbanim sredinama građani za pečenje paprika koriste električne ili plinske uređaje, dok otvoreni plamen na mestima koja nisu namenjena za to predstavlja rizik.

To je posebno važno u zajedničkim prostorima zgrade, gde eventualni požar ne ugrožava samo osobu koja je zapalila vatru već i druge stanare.

Miris koji se širi zgradom sam po sebi nije razlog za kažnjavanje, navodi profesionalni upravnik. Problem nastaje kada način pripreme zimnice ugrožava bezbednost ljudi ili objekta.

Jedan roštilj u podrumu bio dovoljan za požar

Koliko ovakva situacija može da bude opasna pokazuje i primer stambene zgrade u kojoj je u podrumu zapaljen roštilj kako bi se pekle paprike.

Otvoreni plamen je zahvatio stvari koje su bile uskladištene u prostoru, nakon čega je izbio požar.

Upravo ovakvi slučajevi pokazuju zašto se otvorena vatra ne sme paliti proizvoljno u stambenim objektima.

Podrum, garaža, hodnik ili druga zajednička prostorija nisu mesto za improvizovano pečenje paprika, posebno kada se u neposrednoj blizini nalaze stvari koje mogu lako da se zapale.

Kolika je kazna za paljenje vatre?

Prema navodima profesionalnog upravnika, Zakon o stanovanju predviđa novčane kazne od 5.000 do 50.000 dinara, u zavisnosti od toga na koga se prekršaj odnosi.

Za fizičko lice kazna može iznositi 5.000 dinara, dok su veće kazne predviđene za pravna lica.

Važan detalj je i način utvrđivanja prekršaja.

- Te kazne idu samo u situaciji da taj neki inspektor zatekne situaciju na licu mesta - objašnjava Vujičić.

Zbog toga nije dovoljno samo prijaviti da je neko ranije palio vatru. Za postupanje nadležnih potrebno je utvrditi konkretan prekršaj u skladu sa nadležnostima inspekcije.

Šta stanari mogu da urade ako komšija pali vatru?

Ako neko u zajedničkom prostoru zgrade pali otvorenu vatru i time ugrožava bezbednost, stanari mogu da prijave slučaj nadležnim službama.

Profesionalni upravnici posebno ukazuju na značaj prevencije, jer požar u stambenoj zgradi može veoma brzo da ugrozi veliki broj ljudi.

Zato je važno reagovati kada se primeti paljenje vatre u podrumu, hodniku, zajedničkom dvorištu ili drugom prostoru koji za to nije predviđen.

Ajvar može, ali bez rizikovanja požara

Priprema zimnice nije problem sama po sebi. Problem nastaje kada se zbog tradicionalnog načina pečenja paprika ugrožavaju stanari ili imovina.

Upravo zato se u stambenim zgradama preporučuje korišćenje bezbednijih električnih ili odgovarajućih uređaja, uz poštovanje pravila objekta i bezbednosnih propisa.

Kako ističe Vujičić, život u zgradi podrazumeva prilagođavanje pravilima kolektivnog stanovanja. To se ne odnosi samo na pečenje paprika, već i na pripremu druge zimnice, poput kiselog kupusa.

Sezona ajvara tako može da prođe bez problema, ali jedno pravilo je najvažnije: otvorena vatra ne sme da ugrožava bezbednost stanara i zgrade.

(Bizportal)