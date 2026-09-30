MONSTRUMI! Blokaderi bi da zabrane starijim sugrađanima da glasaju: Ja imam babu glasa za "zlo", ovaj put joj to nećemo omogućiti

Naime, kako nalaže jedna blokaderka, ako imate nepokretne ili slabo pokretne ukućane koji ne žele da glasaju za listu nasilnički nastrojenih blokadera, ne treba im ni na koji način omogućiti da svoje građansko pravo ostvare.

- Pošto vidim da ti je majka slabo pokretna, nemoj je voditi na glasanje, a još nikako joj omogućiti da glasa od kuće. Ja imam babu od 100 godina koja od devedesetih glasa za zlo, i ovaj put joj to nećemo omogućiti ni na koji način - napisala je blokaderka.

Foto: Printscreen