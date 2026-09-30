Politika

NAREDIO GOSPODAR I SLUGE ISPUNILE: Bojan Pajtić pre nekoliko dana tražio javno da se više ne ide u debate

В.Н.

30. 09. 2026. u 15:40

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BOJAN Pajtić je pre nekoliko dana tražio javno da se više ne ide u debate. Od tada, otkazuju sve, ne prihvataju ništa. Svuda.

НАРЕДИО ГОСПОДАР И СЛУГЕ ИСПУНИЛЕ: Бојан Пајтић пре неколико дана тражио јавно да се више не иде у дебате

Foto: Printskrin

Naredio gospodar i sluge ispunile.

Foto: Printscreen

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