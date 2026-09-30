Zbiljić nema dilemu: Nema razloga da bivši fudbaler vodi fudbal
Predsednik Vojvodine, Dragoljub Zbiljić govorio je o izborima u FS Srbije.
FS Srbije imaće novo rukovodstvo od 14. novembra, za kada su zakazani izbori u krovnoj organizaciji srpskog fudbala.
Zbiljić je u razgovoru za Sportski žurnal govorio o mogućim kandidatima.
- Zadnjih godinu, godinu i po otvoreno predlažem Branka Radujka za predsednika Fudbalskog saveza! Nema razloga da bivši fudbaleri vode fudbal, trebalo bi to da čine menadžeri, to je nauka o upravljanju. Ne fudbalski, već ekonomske struke. Smatram da je Radujko neko ko to može da povede kako treba. S druge strane, dužni smo da kooptiramo i istaknute privrednike u rad FSS, naravno – i velika imena, priznata, fudbalska. Moramo da uozbiljimo i samu Skupštinu, sviđaju mi se imena delegata, pre svega – drago mi je što je Vladimir Jugović prihvatio poziv i Vojvodine i OFK Vršca - rekao je Zbiljić i dodao:
- Skupština je mesto gde je neophodno da razgovaramo! Eto, krenuli smo nekim putem, Radujko će... ako bude Radujko, ima moju javnu podrška i savet – da prvi sastanak održi sa svim relevantnim činiocima srpskog fudbala, zna on na koja imena mislim. Bez obzira na lične animozitete pojedinih ljudi, moramo da sednemo i razgovaramo.
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