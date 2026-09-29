NAJHRSKAVIJI KROMPIR IZ RERNE: Recept je jednostavan i ne zahteva mnogo vremena
Ako volite krompir koji je spolja savršeno hrskav, a iznutra mekan i sočan, ovaj recept će vas sigurno oduševiti. Za pripremu je potrebno svega nekoliko jednostavnih sastojaka, a mali trik sa sodom bikarbonom daje krompiru posebnu, neodoljivu hrskavost.
Sastojci
- 500 gr krompira
- 1 kašičica soli za vodu
- ½ kašičice sode bikarbone
- 4 kašike maslinovog ulja (oko 60 g)
- ½ kašičice origana
- ½ kašičice ruzmarina
- ½ kašičice belog luka u prahu
- ½ kašičice soli
- malo sveže mlevenog bibera
- 1 kašičica sitno seckanog peršuna
Priprema
Krompir oljuštite i isecite na kockice. Stavite ga u vodu, dodajte kašičicu soli i pola kašičice sode bikarbone, pa kuvajte oko 10 minuta.
Dok se krompir kuva, pripremite preliv. Pomešajte maslinovo ulje, origano, ruzmarin, beli luk u prahu, so i sveže mleveni biber.
Kuvan krompir dobro ocedite, dodajte pripremljeni preliv i nežno promešajte kako bi se začini ravnomerno rasporedili.
Krompir rasporedite u jednom sloju na pleh obložen papirom za pečenje. Pecite u prethodno zagrejanoj rerni oko 20 minuta.
Nakon 20 minuta okrenite komade krompira i pecite ih još oko 20 minuta, dok ne dobiju zlatnu i hrskavu koricu. Gotov krompir pospite sitno seckanim peršunom i poslužite dok je topao.
Prijatno!
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