Ručak dana

NAJHRSKAVIJI KROMPIR IZ RERNE: Recept je jednostavan i ne zahteva mnogo vremena

Milena Tomasevic

29. 09. 2026. u 07:00

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Ako volite krompir koji je spolja savršeno hrskav, a iznutra mekan i sočan, ovaj recept će vas sigurno oduševiti. Za pripremu je potrebno svega nekoliko jednostavnih sastojaka, a mali trik sa sodom bikarbonom daje krompiru posebnu, neodoljivu hrskavost.

НАЈХРСКАВИЈИ КРОМПИР ИЗ РЕРНЕ: Рецепт је једноставан и не захтева много времена

FOTO: Novosti

Sastojci

  • 500 gr krompira
  • 1 kašičica soli za vodu
  • ½ kašičice sode bikarbone
  • 4 kašike maslinovog ulja (oko 60 g)
  • ½ kašičice origana
  • ½ kašičice ruzmarina
  • ½ kašičice belog luka u prahu
  • ½ kašičice soli
  • malo sveže mlevenog bibera
  • 1 kašičica sitno seckanog peršuna

Priprema

Krompir oljuštite i isecite na kockice. Stavite ga u vodu, dodajte kašičicu soli i pola kašičice sode bikarbone, pa kuvajte oko 10 minuta.

Dok se krompir kuva, pripremite preliv. Pomešajte maslinovo ulje, origano, ruzmarin, beli luk u prahu, so i sveže mleveni biber.

Kuvan krompir dobro ocedite, dodajte pripremljeni preliv i nežno promešajte kako bi se začini ravnomerno rasporedili.

Krompir rasporedite u jednom sloju na pleh obložen papirom za pečenje. Pecite u prethodno zagrejanoj rerni oko 20 minuta.

Nakon 20 minuta okrenite komade krompira i pecite ih još oko 20 minuta, dok ne dobiju zlatnu i hrskavu koricu. Gotov krompir pospite sitno seckanim peršunom i poslužite dok je topao.

Prijatno! 

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