NAJHRSKAVIJI KROMPIR IZ RERNE: Recept je jednostavan i ne zahteva mnogo vremena

Ako volite krompir koji je spolja savršeno hrskav, a iznutra mekan i sočan, ovaj recept će vas sigurno oduševiti. Za pripremu je potrebno svega nekoliko jednostavnih sastojaka, a mali trik sa sodom bikarbonom daje krompiru posebnu, neodoljivu hrskavost.

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Sastojci

500 gr krompira

1 kašičica soli za vodu

½ kašičice sode bikarbone

4 kašike maslinovog ulja (oko 60 g)

½ kašičice origana

½ kašičice ruzmarina

½ kašičice belog luka u prahu

½ kašičice soli

malo sveže mlevenog bibera

1 kašičica sitno seckanog peršuna

Priprema

Krompir oljuštite i isecite na kockice. Stavite ga u vodu, dodajte kašičicu soli i pola kašičice sode bikarbone, pa kuvajte oko 10 minuta.

Dok se krompir kuva, pripremite preliv. Pomešajte maslinovo ulje, origano, ruzmarin, beli luk u prahu, so i sveže mleveni biber.

Kuvan krompir dobro ocedite, dodajte pripremljeni preliv i nežno promešajte kako bi se začini ravnomerno rasporedili.

Krompir rasporedite u jednom sloju na pleh obložen papirom za pečenje. Pecite u prethodno zagrejanoj rerni oko 20 minuta.

Nakon 20 minuta okrenite komade krompira i pecite ih još oko 20 minuta, dok ne dobiju zlatnu i hrskavu koricu. Gotov krompir pospite sitno seckanim peršunom i poslužite dok je topao.

Prijatno!