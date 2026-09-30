Ni kod Nemaca ne cvetaju ruže, stub odbrane preskače duel sa Srbijom!
Novi u moru problema za selektora Jirgena Klopa.
Fudbalska reprezentacija Nemačke još ne zna za pobedu u Ligi nacija, a novi kormilar dobio je još jednu u nizu loših vesti pred sutrašnji okršaj sa Srbijom u Minhenu (20.45, RTS 2, Arena premijum 2).
Naime, standardni defanzivac Niko Šloterbek (26) povredio se na današnjem treningu i njegov nastup je pod velikim znakom pitanja. On je već posle nekoliko minuta rada morao da napusti teren sa bolnom grimasom na licu zbog problema sa skočnim zglobom.
Kako prenose nemački mediji, sve se dešavalo tokom naizgled bezazlenog zagrevanja, kada se prvotimac Borusije iz Dortmunda sudario sa saigračem Finom Jelčom. Mnogi su se na to nasmejali, ali se potom ispostavilo da situacija nije nimalo naivna. Iskusni štoper je pao na travu, držao se za desni članak, a u svlačionicu je otišao u pratnji doktora i vidno neraspoložen.
Još nije poznato o kakvom stepenu povrede se radi. Šloterbeku je zakazano snimanje magnetnom rezonancom, nakon kog će biti sve poznato i da li će morati na terapiju i pauzu.
Svakako, za njega je ovo maler, jer se nedavno oporavio od teške povrede skočnog zgloba leve noge, koju je zadobio na Svetskom prvenstvu u SAD, Meksiku i Kanadi protiv Obale Slonovače. Bio je mesecima van stroja, pa je od starta sezone odigrao samo dve utakmice za "milionere".
Podsetimo, "panceri" su na premijeri A Divizije u Ligi nacija odigrali 1:1 sa Holandijom u gostima, a potom su kod kuće poraženi od Grčke (1:0). Zasad se zna da Jirgen Klop protiv "orlova" neće moći da računa ni na asove poput Kaja Haverca, Džamala Musijale, Karima Adejemija, Jozue Kimiha, Džonatana Ta, Marka Andre ter Štegena, Junesa Ebnutaliba...
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