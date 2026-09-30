ĐEDOVIĆ HANDANOVIĆ: Očekujem da danas bude potpisan nastavak gasnog aranžmana sa Rusijom

MINISTARKA rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović Handanović izjavila je da očekuje da danas bude potpisan nastavak gasnog aranžmana sa Rusijom koji će obezbediti Srbiji snabdevanje po sličnim ili istim cenama.

.FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ nr

- Gasprom je veoma važan snabdevač gasom Republike Srbije, sa kojim očekujemo da danas potpišemo nastavak saradnje po sličnim ili istim uslovima, kao što je to bilo i do sada, a pre svega fleksibilnim količinama i najboljom mogućom cenom i finansijskim uslovima. To će obezbediti Srbiji da ima neophodne i dovoljne količine gasa i ove zimske sezone, po najboljim uslovima - rekla je Đedović Handanović Tanjugu u Vladi Srbije, gde je prisustvovala potpisivanju ugovora akcionara za realizaciju zajedničkog projekta za izgradnju gasne elektrane kod Niša za azerbejdžanskom energetskom kompanijom SOKAR.

Ona je istakla da su trenutne cene gasa na evropskpom tržištu veoma visoke, čak iznad 800 evra za 1.000 kubnih metara.

- Naravno da ono što je dogovoreno sa Gaspromom su daleko bolji uslovi i na to Srbija računa. To je veoma važno za nas finansijski, za naše građane, ali i za našu privredu - rekla je Đedović Handanović.

Naglasila je da naša zemlja trenutno ima u rezervama, što u Banatskom dvoru, što u Mađarskoj, 704 miliona metara kubnih, što su rekordne količine gasa u rezervama u odnosu na prethodne četiri godine.

- Dobro smo se spremali, pažljivo smo planirali i radili da obezbedimo da, ukoliko dođe do poremećaja na globalnom nivou, u Srbiji ne bude nikakvih problema u snabdevanju i ove zimske sezone - rekla je ona.

Navela je da je danas održan sa delegacijomo azerbejdžanskog SOKAR-a i Upravljački odbor (Steering Committee) u vezi sa realizacijom projekta gasne elektrane, kao i da je tom prilikom razgovarano i o nastavku snabdevanja gasom iz Azerbejdžana.

- Dogovorili smo količine na koje računamo, a to je između milion i dva miliona metara kubnih dnevno, kao što je to bilo i prethodnih godina - zaključila je Đedović Handanović. Gasni aranžman sa Rusijom ističe danas, 30. septembra.

Aleksandar Vučić je 26. septembra, pred istek svog predsedničkog mandata, telefonski razgovorao sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom i izjavio da je siguran da će aneks ugovora o gasnom aranžmanu biti produžen i da će Srbija i dalje moći da ima dobru i nisku cenu gasa, od oko 318 evra za 1.000 metara kubnih.

- Verujem da će, posle današnjeg razgovora, on (gasni aranžman) biti produžen i da ćemo obezbediti stabilno snabdevanje gasom. Građani Srbije treba da znaju da ćemo i dalje da imamo dobru, nisku cenu gasa od 318 evra za 1.000 m3, umesto da plaćamo tržišnu cenu, koja danas iznosi 868 evra - rekao je tada Vučić.

Trogodišnji aranžman sa Rusijom je istekao krajem maja 2025. godine i zatim je produžavan aneksima ugovora, a poslednji put od 1. juna do 30. septembra. Dugoročni ugovor, koji je dogovoren 2022. godine na najvišem nivou, obezbeđivao je stabilne isporuke od 2,5 milijarde kubnih metara gasa godišnje.

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