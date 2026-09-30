"Velika nam je čast i zadovoljstvo...": Predsednik NJegoša o dolasku Terzića u Lovćenac!

Šampion Srbije uveličao proslavu osam decenija ovog kluba.

Foto: Večernje Novosti/M.M.

Fudbalski klub Njegoš iz Lovćenca obeležava osam decenija postojanja. Bio je to povod da delegacija Crvene zvezde, na čelu sa generalnim direktorom Zvezdanom Terzićem, bude gost nekadašnjeg srpskoligaša.

Upravo u ovom kolektivu je prvi čovek crveno-belih svojevremeno počeo igračku karijeru, o čemu je na proslavi govorio i predsednik FK Njegoša, Labud Spičanović:

- Dobro došli, gosti, i svi ljudi koji vole Fudbalski klub Njegoš. Za naš klub, za Lovćenac, za sve generacije koje su tokom prethodnih 80 godina nosile Njegošev dres, ovo je jedan od najvažnijih i najemotivnijih trenutaka kluba u istoriji FK Njegoš, 80 godina nije samo broj, to je 80 godina ljubavi, prema fudbalu, 80 godina odricanja, prijateljstva, pobeda, poraza, a pre svega 80 godina zajedničkog kluba i imena Njegoša.

Posebnu čast i zadovoljstvo predstavlja vam što će nam naš veliki jubilej uveličati Crvena zvezda, jedan od najvećih kluba sa ovih prostora. Posebno nam je drago što Zvezda u Čoćenac dolazi na čelu sa čovekom koji je neraskidivo vezan za naš klub i naše mesto, Zvezdanom Terzićem.

Zvezdan Terzić nije samo čovek koji danas vodi Crvenu zvezdu, on je čovek koji je svoje prve fudbalske korake napravio upravo ovde u Lovćencu, zato njegov dolazak za nas ima poseban emotivni značaj.

Želim da se ovom prilikom zahvalim svim bivšim sadašnjim igračima, trenerima, članovima uprave, roditeljima, prijateljima kluba, navijačima i svim ljudima koji su pomogli i na bilo koji način bili deo 80 godina. Posebno hvala ljudima koji danas pomažu rad kluba, a naročito članovima koji razumeju da je ulaganje u mlade kategorije, ulaganje u budućnost Loćenca i budućnost naše omladine. Veliku zahvalu dugujemo FSV, FSS, kao i predstavnicima FS CG, koji su svojim prisustvom, podrškom uveličali ovaj događaj.

Svima njima poručujem, dobro nadošli Lovćenci. A posebno našim prijateljima iz Zvezde i gospodu Zvezdanu, koji su došli ovde. - zaključio je Labud Spičanović, predsednik Njegoša.

M.M.

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