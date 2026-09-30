"Velika nam je čast i zadovoljstvo...": Predsednik NJegoša o dolasku Terzića u Lovćenac!
Šampion Srbije uveličao proslavu osam decenija ovog kluba.
Fudbalski klub Njegoš iz Lovćenca obeležava osam decenija postojanja. Bio je to povod da delegacija Crvene zvezde, na čelu sa generalnim direktorom Zvezdanom Terzićem, bude gost nekadašnjeg srpskoligaša.
Upravo u ovom kolektivu je prvi čovek crveno-belih svojevremeno počeo igračku karijeru, o čemu je na proslavi govorio i predsednik FK Njegoša, Labud Spičanović:
- Dobro došli, gosti, i svi ljudi koji vole Fudbalski klub Njegoš. Za naš klub, za Lovćenac, za sve generacije koje su tokom prethodnih 80 godina nosile Njegošev dres, ovo je jedan od najvažnijih i najemotivnijih trenutaka kluba u istoriji FK Njegoš, 80 godina nije samo broj, to je 80 godina ljubavi, prema fudbalu, 80 godina odricanja, prijateljstva, pobeda, poraza, a pre svega 80 godina zajedničkog kluba i imena Njegoša.
Posebnu čast i zadovoljstvo predstavlja vam što će nam naš veliki jubilej uveličati Crvena zvezda, jedan od najvećih kluba sa ovih prostora. Posebno nam je drago što Zvezda u Čoćenac dolazi na čelu sa čovekom koji je neraskidivo vezan za naš klub i naše mesto, Zvezdanom Terzićem.
Zvezdan Terzić nije samo čovek koji danas vodi Crvenu zvezdu, on je čovek koji je svoje prve fudbalske korake napravio upravo ovde u Lovćencu, zato njegov dolazak za nas ima poseban emotivni značaj.
Želim da se ovom prilikom zahvalim svim bivšim sadašnjim igračima, trenerima, članovima uprave, roditeljima, prijateljima kluba, navijačima i svim ljudima koji su pomogli i na bilo koji način bili deo 80 godina. Posebno hvala ljudima koji danas pomažu rad kluba, a naročito članovima koji razumeju da je ulaganje u mlade kategorije, ulaganje u budućnost Loćenca i budućnost naše omladine. Veliku zahvalu dugujemo FSV, FSS, kao i predstavnicima FS CG, koji su svojim prisustvom, podrškom uveličali ovaj događaj.
Svima njima poručujem, dobro nadošli Lovćenci. A posebno našim prijateljima iz Zvezde i gospodu Zvezdanu, koji su došli ovde. - zaključio je Labud Spičanović, predsednik Njegoša.
M.M.
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