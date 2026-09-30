Ekonomija

KADA ŠVAJCARSKA U POSLOVNOM SMISLU PRESTAJE BITI POŽELJNA? "Obećana zemlja" za Srbe nije u svemu idealna!

K. Despotović

30. 09. 2026. u 13:49

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

ŠVAJCARSKA je već decenijama jedna od najpopularnijih destinacija za radnike iz Srbije. Razlog tome su pre svega izuzetno visoke plate i uređen sistem, ali život u ovoj zemlji donosi i specifične izazove.

КАДА ШВАЈЦАРСКА У ПОСЛОВНОМ СМИСЛУ ПРЕСТАЈЕ БИТИ ПОЖЕЉНА? Обећана земља за Србе није у свему идеална!

Foto: RossHelen editorial / Alamy / Profimedia

Dobrih strana, svakako ima: 

  • Visok životni standard i plate
  • Uređen sistem i bezbednost
  • Poštovanje prava radnika 
  • Jaka srpska zajednica

Ali - Evo kada Švajcarska prestaje biti dobra odluka? 

Iako je to jedna od najpoželjnijih destinacija, za građane Srbije (koji nemaju EU pasoš) Švajcarska je gotovo nedostižna za većinu poslova. Država primenjuje stroge godišnje kvote za radnike izvan EU (tzv. treće zemlje) i dozvole odobrava gotovo isključivo za visokokvalifikovane menadžere, IT stručnjake ili naučnike. Običan sezonski ili zanatski radnik iz Srbije tamo ne može legalno dobiti posao.

Sve loše strane, mogli bismo ovako klasifikovati: 

  • Izuzetno visoki troškovi života: Iako su zarade visoke, cene kirija, zdravstvenog osiguranja (koje je obavezno i skupo), vrtića i svakodnevnih namirnica su ogromne. Samac može dobro da uštedi, ali za porodicu sa jednom platom život može biti finansijski napet
  • Teško dobijanje radnih dozvola: Pošto Srbija nije članica EU/EFTA, dobijanje radne dozvole (najčešće B ili L dozvole) je papirološki pakao. Poslodavac mora da dokaže da na tržištu Švajcarske i EU nije mogao da nađe adekvatnog radnika, pa šansu uglavnom imaju samo visokokvalifikovani stručnjaci (IT, inženjeri, lekari) ili deficitarna zanimanja
  • Jezička barijera: U zavisnosti od kantona, morate tečno govoriti nemački, francuski ili italijanski jezik. Čak i ako znate standardni nemački u svakodnevnom životu se govori švajcarski nemački, koji je težak za razumevanje
  • Društvena distanca i administracija: Švajcarci su generalno ljubazni, ali rezervisani i zatvoreni. Stvaranje bliskih prijateljstava sa lokalnim stanovništvom traje godinama. Takođe, pravila ponašanja su stroga (npr. kućni red u zgradama) i za svako kršenje slede visoke novčane kazne.

Tako da, zaključak je jasan, inostranstvo kao mesto za rad, uvek ima svoje prednosti, ali i ogromne nedostatke. 

Tekst: K. Despotović 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PLANIRAO SAM KRVNU OSVETU: Slobodan u manastir otišao sa 85, supruga se ZAMONAŠILA - sutradan

"PLANIRAO SAM KRVNU OSVETU": Slobodan u manastir otišao sa 85, supruga se ZAMONAŠILA - sutradan