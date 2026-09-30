KADA ŠVAJCARSKA U POSLOVNOM SMISLU PRESTAJE BITI POŽELJNA? "Obećana zemlja" za Srbe nije u svemu idealna!

ŠVAJCARSKA je već decenijama jedna od najpopularnijih destinacija za radnike iz Srbije. Razlog tome su pre svega izuzetno visoke plate i uređen sistem, ali život u ovoj zemlji donosi i specifične izazove.

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Dobrih strana, svakako ima:

Visok životni standard i plate

Uređen sistem i bezbednost

Poštovanje prava radnika

Jaka srpska zajednica

Ali - Evo kada Švajcarska prestaje biti dobra odluka?

Iako je to jedna od najpoželjnijih destinacija, za građane Srbije (koji nemaju EU pasoš) Švajcarska je gotovo nedostižna za većinu poslova. Država primenjuje stroge godišnje kvote za radnike izvan EU (tzv. treće zemlje) i dozvole odobrava gotovo isključivo za visokokvalifikovane menadžere, IT stručnjake ili naučnike. Običan sezonski ili zanatski radnik iz Srbije tamo ne može legalno dobiti posao.

Sve loše strane, mogli bismo ovako klasifikovati:

Izuzetno visoki troškovi života: Iako su zarade visoke, cene kirija, zdravstvenog osiguranja (koje je obavezno i skupo), vrtića i svakodnevnih namirnica su ogromne. Samac može dobro da uštedi, ali za porodicu sa jednom platom život može biti finansijski napet

Iako su zarade visoke, cene kirija, zdravstvenog osiguranja (koje je obavezno i skupo), vrtića i svakodnevnih namirnica su ogromne. Samac može dobro da uštedi, ali za porodicu sa jednom platom život može biti finansijski napet Teško dobijanje radnih dozvola: Pošto Srbija nije članica EU/EFTA, dobijanje radne dozvole (najčešće B ili L dozvole) je papirološki pakao. Poslodavac mora da dokaže da na tržištu Švajcarske i EU nije mogao da nađe adekvatnog radnika, pa šansu uglavnom imaju samo visokokvalifikovani stručnjaci (IT, inženjeri, lekari) ili deficitarna zanimanja

Pošto Srbija nije članica EU/EFTA, dobijanje radne dozvole (najčešće B ili L dozvole) je papirološki pakao. Poslodavac mora da dokaže da na tržištu Švajcarske i EU nije mogao da nađe adekvatnog radnika, pa šansu uglavnom imaju samo visokokvalifikovani stručnjaci (IT, inženjeri, lekari) ili deficitarna zanimanja Jezička barijera: U zavisnosti od kantona, morate tečno govoriti nemački, francuski ili italijanski jezik. Čak i ako znate standardni nemački u svakodnevnom životu se govori švajcarski nemački, koji je težak za razumevanje

U zavisnosti od kantona, morate tečno govoriti nemački, francuski ili italijanski jezik. Čak i ako znate standardni nemački u svakodnevnom životu se govori švajcarski nemački, koji je težak za razumevanje Društvena distanca i administracija: Švajcarci su generalno ljubazni, ali rezervisani i zatvoreni. Stvaranje bliskih prijateljstava sa lokalnim stanovništvom traje godinama. Takođe, pravila ponašanja su stroga (npr. kućni red u zgradama) i za svako kršenje slede visoke novčane kazne.

Tako da, zaključak je jasan, inostranstvo kao mesto za rad, uvek ima svoje prednosti, ali i ogromne nedostatke.

Tekst: K. Despotović