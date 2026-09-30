Košarka

"Moramo da verujemo jedni drugima": Kris DŽons se oglasio pred utakmicu Crvena zvezda - Efes

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

30. 09. 2026. u 15:34

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PLEJMEJKER Crvene zvezde veruje da će ekipa biti bolja.

Морамо да верујемо једни другима: Крис Џонс се огласио пред утакмицу Црвена звезда - Ефес

FOTO: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Crvena zvezda je sezonu u Evroligi otvorila sa dva poraza. U četvrtak u Beograd dolazi Efes, a Kris Džons je istakao šta je bitno kako bi ekipa krenula da pobeđuje.

- Bitno je da zadržimo zajedništvo, da pokrivamo jedni druge, da više pažnje posvetimo na detalje u odbrani, protoku lopte i da verujemo jedni drugima. Kratko smo zajedno, još se uigravamo i siguran sam da ćemo biti bolji. I ja sam moram da budem bolji - rekao je Džons.

Navijači su posle poraza od Hapoela (80:81) ostali u dvorani i pružili podršku igračima.

- Mnogo nam znači takva podrška, daje nam dodatnu motivaciju - zaključio je Džons.

Podsetimo, utakmica Crvena zvezda - Efes na programu je u četvrtak od 20 časova u "Beogradskoj areni".

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