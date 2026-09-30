Politika

"LISTU IM SUŠTINSKI VODI BOJAN PAJTIĆ I DS" Vučić: Mnogo više me brine što pokušavaju da sakriju svoje prave namere

В.Н.

30. 09. 2026. u 15:20

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ALEKSANDAR Vučić, prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", nastavlja obilazak Srbije.

ЛИСТУ ИМ СУШТИНСКИ ВОДИ БОЈАН ПАЈТИЋ И ДС Вучић: Много више ме брине што покушавају да сакрију своје праве намере

Foto: Printskrin TV Informer

- Došao sam da vas zamolim da 25. oktobra izađete na izbore, ali da to razumete kao nešto što je važno za vas i vaše porodicu, za našu zemlju. Znate ko će im biti predsednik vlade ako pobede? Ja znam, to bi bio onaj koji nas je opljačkao, dinar srozao, Šoškić. Listu im suštinski vodi Bojan Pajtić i DS, znate šta su uradili celoj Srbiji. Mnogo više me brine što pokušavaju da sakriju svoje prave namere. Oni neće da vam pokažu ko su ti ljudi, to su stranci i neki kojih se stide. Ko bi to radio u svojoj zemlji na podeli porodica? Da unište porodicu koja je suština srpskog društva. Sve su to opasnosti koje su pred nama. Zato su mnogi spolja ulagali mnogo novca. Delili su nas po svakom pitanju. Mi smo im rekli, idemo u televizijske debate, oni su rekli nećemo sa vama. Nije da se plaše mene, oni hoće vama da kažu - u naše ime odlučuje neko iza naših leđa, na nekakvim plenumima. Nećemo ništa da vam kažemo. Mi imamo druge centre moći koji donose odluke u naše ime. Oni hoće da vas prevare oko svega. Baš kao što su lagali za zvučni top, Jovanjicu, preminulog dečaka u Valjevu... On hoće da vam pokaže da ga vi građani ne zanimate, on brine samo o plenumu, Kominterni, strancima koji odnekud zapovedaju. Sinoć su u Nišu napali naše aktiviste, napali ih šipkama, štanglama. U Novom Sadu su pesnicom udarili ženu. Ko su ti audi? Jesu to promene? Da nam tučete žene, ćerke, majke... Mi hoćemo porodicu u kojoj će da vlada mir. Ko je taj koji će da im obezbedi bolju budućnost? Kad smo mi to u istoriji imali stabilan kurs, samo u poslednjih 14 godina. Zašto se ne pojavi Šoškić u duelu sa Malim? Neće vama da polaže račune, hoće da radi za tajkune  - rekao je Vučić.

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