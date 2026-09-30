Rokada u španskoj reprezentaciji: De la Fuente pozvao nekadašnju veliku nadu Reala
Selektor fudbalske reprezentacije Španije Luis de la Fuente naknadno je pozvao u nacionalni tim igrača Betisa Frana Garsiju, koji će da zameni Alehandra Grimalda, saopšteno je danas.
U saopštenju Fudbalskog saveza Španije (RFEF) se navodi da je Grimaldo, koji je član madridskog Atletika, napustio trening kamp nacionalnog tima zbog povrede leve butine.
- Nakon obavljenih lekarskih pregleda, Grimaldo je iz predostrožnosti napustio reprezentaciju. Na ovaj način se izbegava bilo kakav dodatni rizik i štiti se zdravlje fudbalera - objavio je RFEF.
Fran Garsija (27) je za reprezentaciju Španije odigrao dva meča 2023. godine kada je nosio dres Real Madrida u kojem nije uspeo da se izbori za mesto u startnih 11.
Fudbaleri Španije će 3. oktobra dočekati Češku, a tri dana kasnije gostovaće Hrvatskoj u utakmicama grupe A3 Lige nacija.
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