POD ISTIM POVOLJNIM USLOVIMA: Gasni aranžman sa Rusijom produžen do kraja godine

RUSKI "Gasprom" produžio je gasni aranžman sa Srbijom na još tri meseca, do kraja godine, pod istim povoljnim uslovima kao do sada, potvrdio je Radio-televiziji Srbije direktor Srbijagasa Dušan Bajatović.

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Prethodno, predstavnici Elektroprivrede Srbije, Srbijagasa i državne naftne i gasne kompanije Azerbejdžana SOKAR potpisali su ugovor akcionara za realizaciju zajedničkog projekta za izgradnju gasne elektrane kod Niša, a ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović Handanović je rekla da se očekuje da taj projekat bude završen 2030. godine.

Takođe, Srbija danas iz Vašingtona očekuje odluke o tri licence važne za dalji rad Naftne industrije Srbije – za NIS, kako bi kompanija nastavila da posluje, za MOL, kako bi bili nastavljeni završni pregovori o kupovini ruskog većinskog udela, i za JANAF, za nastavak isporuka nafte pančevačkoj rafineriji.

Aleksandar Vučić je 26. septembra, pred istek svog predsedničkog mandata, telefonski razgovorao sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom i izjavio da je siguran da će aneks ugovora o gasnom aranžmanu biti produžen i da će Srbija i dalje moći da ima dobru i nisku cenu gasa, od oko 318 evra za 1.000 metara kubnih.

"Verujem da će, posle današnjeg razgovora, on (gasni aranžman) biti produžen i da ćemo obezbediti stabilno snabdevanje gasom. Građani Srbije treba da znaju da ćemo i dalje da imamo dobru, nisku cenu gasa od 318 evra za 1.000 m3, umesto da plaćamo tržišnu cenu, koja danas iznosi 868 evra", rekao je tada Vučić.

Trogodišnji aranžman sa Rusijom je istekao krajem maja 2025. godine i zatim je produžavan aneksima ugovora, a poslednji put od 1. juna do 30. septembra.

Dugoročni ugovor, koji je dogovoren 2022. godine na najvišem nivou, obezbeđivao je stabilne isporuke od 2,5 milijarde kubnih metara gasa godišnje.

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