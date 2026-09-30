EPS IZDAO HITNO UPOZORENJE: Stižu lažni računi za struju, ne klikćite na link iz mejla

GRAĐANIMA stižu lažne poruke koje navodno sadrže EPS račune za struju. EPS upozorava da ne otvaraju sumnjive linkove i ne ostavljaju lične i bankarske podatke.

Foto:Facebook/Elektroprivreda Srbije

„Elektroprivreda Srbije“ upozorila je građane na novu fišing kampanju u kojoj se šalju lažne elektronske poruke sa navodnim računima za električnu energiju. EPS naglašava da nije menjao način slanja i sadržaj elektronskih poruka i da kupcima ne šalje obaveštenja sa linkovima za plaćanje, piše Blic.

Građanima koji dobiju ovakvu poruku savetuje se da ne otvaraju sumnjive linkove i da ne unose lične, finansijske ili podatke sa platnih kartica na stranicama do kojih dođu preko poruke.

EPS je o aktuelnoj fišing kampanji obavestio Nacionalni CERT i MUP - odeljenje za visokotehnološki kriminal.

Lažni mejl izgleda kao da stiže zbog računa za struju

Prevaranti u ovakvim kampanjama koriste naziv i identitet poznatih institucija kako bi poruka delovala uverljivo. U ovom slučaju građanima se šalju elektronske poruke koje navodno sadrže račun za električnu energiju.

Cilj je da primalac klikne na ponuđeni link, nakon čega može biti preusmeren na lažnu internet stranicu.

Upravo zbog toga EPS upozorava građane da budu posebno oprezni sa porukama koje od njih traže da preko linka izvrše uplatu ili ostave podatke.

Nacionalni CERT je i ranije upozoravao na slične fišing kampanje u kojima se građani preusmeravaju na lažne stranice i pozivaju da unesu lične ili bankarske podatke.

Kako da prepoznate sumnjivu poruku?

Najvažnije pravilo je jednostavno: ne treba kliknuti na link iz poruke ako postoji sumnja da ona nije autentična.

Posebnu pažnju treba obratiti na adresu pošiljaoca, tekst poruke, internet adresu na koju link vodi i zahtev da se odmah izvrši uplata ili dostave podaci.

Nacionalni CERT savetuje korisnike da u slučaju sumnje informacije provere preko zvaničnih kanala kompanije ili institucije, umesto da koriste link iz primljene poruke.

EPS: Ovo je važno da znaju svi koji dobijaju račun mejlom

Postoji mogućnost da kupci EPS-a dobijaju elektronski račun, ali se ta usluga aktivira kroz zvanični sistem „EPS Uvid u račun“. EPS na svojoj zvaničnoj stranici navodi da je elektronska dostava računa dostupna korisnicima garantovanog snabdevanja.

To znači da sama činjenica da je poruka stigla elektronskim putem ne mora da znači da je prevara. Problem nastaje kada poruka sadrži sumnjiv link, traži podatke ili korisnika usmerava na stranicu koja nije zvanični kanal EPS-a.

EPS korisnicima omogućava proveru računa preko portala i mobilne aplikacije „EPS Uvid u račun“.

Šta da uradite ako vam stigne ovakav mejl?

Ako dobijete poruku za koju sumnjate da je lažna:

ne klikćite na link iz mejla;

ne unosite broj kartice, lozinku, JMBG ili druge lične podatke;

proverite račun preko zvaničnog EPS portala ili aplikacije;

proverite adresu sa koje je poruka poslata;

ako ste već uneli podatke na sumnjivoj stranici, odmah kontaktirajte banku i preduzmite mere za zaštitu naloga.

Za informacije o računima EPS na svojoj zvaničnoj stranici navodi korisnički broj 0800 111 202, kao i druge kontakt kanale.

Ne plaćajte račun preko sumnjivog linka

Najvažnija poruka aktuelnog upozorenja jeste da građani ne treba da veruju mejlu samo zato što u njemu piše „EPS“ ili zato što izgleda kao račun za struju.

Ako poruka traži da kliknete na link i odmah izvršite uplatu, sigurnija opcija je da sami otvorite zvanični EPS portal ili aplikaciju i tamo proverite stanje računa.

EPS je zbog aktuelne kampanje obavestio nadležne institucije, a građanima poručuje da budu oprezni i da ne ostavljaju podatke na neproverenim stranicama.

(Blic)