Moćne reči Zvezdana Terzića upućene DŽajiću na jubileju Lovćenca: Kada sam kao mali igrao klikere…

Fudbalski klub Njegoš iz Lovćenca obeležava 80 godina postojanja, a Zvezdan Terzić nije zaboravio tim u kome je napravio prve korake kao fudbaler.

Foto: Večernje Novosti/M.M.

Obišao je Terzić klub, a potom na ceremoniji održao i emotivan govor.

- Dragi prijatelji, poštovani sugrađani... Pre svega želim da vas sve pozdravim i da iskažem jedno veliko zadovoljstvo, čast i ponos što sam danas ovde sa vama, što je Crvena zvezda danas sa vama na proslavi 80. rođendana Fudbalskog klub Njegoš, kluba gde sam prvi put registrovan i gde sam napravio prve fudbalske korake.

Za Lovćenac me vezuju najlepše dečačke uspomene. Tu sam počeo, tu sam prohodao, tu sam krenuo u prvi razred osnovne škole. Za Lovćenac me vezuju prvi i nestašluci, i prvi treninzi, i prva zaljubljivanja... Sve najlepše što može dete da nosi iz najranijeg detinjstva vezuje me za Lovćenac - počeo je Terzić.

Vratio se u mladost kada je kao dečak morao da napusti klub, ali i grad.

- I moram da kažem da je to za mene najveći brodolom bio kad sam sa 13 godina morao da odselim iz Lovćenca. Ja sam mesecima i patio i plakao za Lovćencom. Uvek sam se posle vraćao radostan i srećan, jer za Lovćenac sam slavno vezan evo do današnjih dana. I iako od tada, od moje 13. godine do danas, sam prošao i dugačak i težak put, srećan sam što sam u situaciji i poziciji da mogu da pomognem i Lovćencu, i crkvi, i školi, i klubu, i svim ljudima koji se obrate za pomoć.

Obratio se potom i Draganu Džajiću.

- Eto tako mi se namestilo... Znate, kad smo igrali klikere tu u 13. jula broj 3, nisam ni sanjao da ću jednog dana upoznati Dragana Džajića, mog idola iz mladosti, a doživeo sam da smo postali i bliski prijatelji. Želim da iskoristim ovu priliku da mu se zahvalim, što je najveće ime u istoriji srpskog fudbala.

Potom je detaljnije govorio o klubu koji ga je iznedrio.

- Osim toga želim da kažem da sam ponosan na sve uspehe Njegoša u istoriji od ovih 80 godina, što je stvorio toliko igrača koji su svi oblačili dres... Mnoge sam danas ovde video. Njih trojica su igrali i nosili dres Crvene zvezde — vidim danas od njih trojice dvojicu ovde, Ađančić i Sava, nema Raška Krivokapića. Ali mi je drago što vidim sve ove poznate likove ovde, i Đura Krtolica, i Mićeta, i Jaca Krivokapića i sve ostale da ne nabrajam da se neko ne naljuti...

- Stvarno, ja kad sa mojim sinovima pričam o Lovćencu, oni misle kao da pričam o Parizu. Za mene, dok sam bio u Lovćencu, meni je Lovćenac bio centar sveta. Meni su igrači, kad sam gledao Šekija Đurovića u osnovnoj školi u dvorištu, ja sam mislio da je on Pele, da nema boljeg igrača - rekao je Terzić.

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