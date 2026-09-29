SRAMNA IZJAVA IZ CRNE GORE: "Jedva čekam da Srdanović postane srpski premijer, da ponovo zavladamo tamo"
CRNOGORSKI politički analitičar Ljubomir Filipović izjavio je da jedva čeka da Ilija Srdanović postane premijer Srbije.
- Jedva čekam da Srdanović postane srpski premijer, da ponovo zavladamo tamo, pa da crnogorski jezik postane službeni u Srbiji, da potpiše Temeljni ugovor sa Crnogorskom crkvom i da svima nama drugovima iz mladosti iz liberalnog saveza i komitskog pokreta da pasoše da idemo i glasamo na svim izborima i da nikada više ne siđe sa vlasti - napisao je Filipović na mreži X.
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