Politika

SRAMNA IZJAVA IZ CRNE GORE: "Jedva čekam da Srdanović postane srpski premijer, da ponovo zavladamo tamo"

В. Н.

29. 09. 2026. u 08:27

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CRNOGORSKI politički analitičar Ljubomir Filipović izjavio je da jedva čeka da Ilija Srdanović postane premijer Srbije.

СРАМНА ИЗЈАВА ИЗ ЦРНЕ ГОРЕ: Једва чекам да Срдановић постане српски премијер, да поново завладамо тамо

Foto: Printskrin

- Jedva čekam da Srdanović postane srpski premijer, da ponovo zavladamo tamo, pa da crnogorski jezik postane službeni u Srbiji, da potpiše Temeljni ugovor sa Crnogorskom crkvom i da svima nama drugovima iz mladosti iz liberalnog saveza i komitskog pokreta da pasoše da idemo i glasamo na svim izborima i da nikada više ne siđe sa vlasti - napisao je Filipović na mreži X.

Foto: Printskrin

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