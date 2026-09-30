Politika

ŠOU! UBIŠE IH LJUDI NA DRUŠTVENIM MREŽAMA: Svi znaju da lažu kako bi prevarili ljude da glasaju za njih (FOTO)

В.Н.

30. 09. 2026. u 15:18

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NA društvenoj mreži "Iks" osvanula je objava vesti blokaderske N1, da je tzv. "Studentska lista" objavila stav o sankcijama Rusiji. Ta objava nije naišla na odobrenje građana Srbije, naprotiv, građani su osudili politiku blokadera u komentarima ispod objave.

ШОУ! УБИШЕ ИХ ЉУДИ НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА: Сви знају да лажу како би преварили људе да гласају за њих (ФОТО)

Foto: printscreen

"Zašto ste onda onoliko trčali na tu stranu, ako sad gurate ovu priču? Izgleda da ni sami ne znaju gde udaraju", "Licemerje bez premca, puna su im usta lažnih principa dok rade po tuđem diktatu", "Vaši sponzori sa zapada se ne bi složili", "Piculići, vi ste Ustaše koje su pukle kao lajsne, ne znate gde je levo", "Ako nećete sankcije Rusiji, zašto ste onda trčali i pričali o EU vrednostima? Licemerno do maksimuma", samo su neki od komentara, koje možete pogledati na fotografijama dole.

Foto: printscreen

Foto: printscreen

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