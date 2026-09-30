MACUT POSETIO NAUČNO-TEHNOLOŠKI PARK: Predstavljene domaće inovacije u oblasti nauke i robotike(FOTO/VIDEO)

PREMIJER Srbije u tehničkom mandatu prof. dr Đuro Macut posetio je Naučno-tehnološki park u Beogradu, gde se upoznao sa domaćim inovativnim rešenjima u oblasti nauke, medicine i savremenih tehnologija, uz poruku da Srbija ima i znanje i energiju za dalji razvoj.

FOTO: Novosti

Naučno-tehnološki park predstavio je domaća inovativna rešenja koja povezuju nauku, medicinu i savremene tehnologije.

Posebna pažnja posvećena je primeni veštačke inteligencije, robotike i personalizovane farmakoterapije, kao i potencijalu domaćih kompanija i istraživača za nastup na svetskom tržištu.

Direktorka Naučno-tehnološkog parka, prof. dr Marija Milić, istakla je da park sarađuje i sa drugim naučno-tehnološkim parkovima u regionu, pružajući podršku i mogućnosti za napredovanje, razmenu znanja i realizaciju inovativnih ideja.

Takođe je predstavljen razvoj Tehnološkog parka kroz vreme.

FOTO: Novosti

Poseta je još jednom ukazala na značaj povezivanja nauke, privrede i novih tehnologija u cilju daljeg razvoja Srbije.

Prof. dr Đuro Macut takođe je izrazio zadovoljstvo predstavljenim rešenjima, ističući da Srbija ima ima i znanje i energiju neophodne za dalji razvoj i napredak.