MACUT POSETIO NAUČNO-TEHNOLOŠKI PARK: Predstavljene domaće inovacije u oblasti nauke i robotike(FOTO/VIDEO)
PREMIJER Srbije u tehničkom mandatu prof. dr Đuro Macut posetio je Naučno-tehnološki park u Beogradu, gde se upoznao sa domaćim inovativnim rešenjima u oblasti nauke, medicine i savremenih tehnologija, uz poruku da Srbija ima i znanje i energiju za dalji razvoj.
Naučno-tehnološki park predstavio je domaća inovativna rešenja koja povezuju nauku, medicinu i savremene tehnologije.
Posebna pažnja posvećena je primeni veštačke inteligencije, robotike i personalizovane farmakoterapije, kao i potencijalu domaćih kompanija i istraživača za nastup na svetskom tržištu.
Direktorka Naučno-tehnološkog parka, prof. dr Marija Milić, istakla je da park sarađuje i sa drugim naučno-tehnološkim parkovima u regionu, pružajući podršku i mogućnosti za napredovanje, razmenu znanja i realizaciju inovativnih ideja.
Takođe je predstavljen razvoj Tehnološkog parka kroz vreme.
Poseta je još jednom ukazala na značaj povezivanja nauke, privrede i novih tehnologija u cilju daljeg razvoja Srbije.
Prof. dr Đuro Macut takođe je izrazio zadovoljstvo predstavljenim rešenjima, ističući da Srbija ima ima i znanje i energiju neophodne za dalji razvoj i napredak.
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