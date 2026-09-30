Fudbal

Gvardiola poslao snažnu poruku Sitiju i navijačima

В.М.

30. 09. 2026. u 15:45

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Pep Gvardiola oglasio se nakon odlaska sa klupe Mančester sitija i javno pružio podršku klubu u trenutku kroz koji prolazi.

Гвардиола послао снажну поруку Ситију и навијачима

AP Photo/Dave Thompson

Bivši menadžer engleskog velikana obratio se navijačima putem Instagrama, poručivši im da i dalje ostaje uz Siti i sve ljude u klubu.

- Želim da svaki navijač Mančester sitija širom sveta zna da sam ovde, više nego ikada - napisao je Gvardiola.

On je istakao da će ostati uz klub, vlasnika, predsednika, rukovodstvo, igrače, stručni štab i navijače, a posebno je naglasio da će svi zajedno proći kroz aktuelni period.

- Da budem jasan, proći ćemo kroz ovo zajedno - poručio je Španac, a objavu je završio porukom ljubavi prema navijačima i plavim srcem.

Uz poruku je objavio i fotografiju na kojoj se nalazi sa predsednikom Sitija Haldunom Al Mubarakom i još nekoliko članova kluba.

Gvardiola je na klupi Mančester sitija proveo deset godina i za to vreme osvojio čak 17 velikih trofeja. Među njima je šest titula Premijer lige, kao i istorijski trofej Lige šampiona.

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