Gvardiola poslao snažnu poruku Sitiju i navijačima
Pep Gvardiola oglasio se nakon odlaska sa klupe Mančester sitija i javno pružio podršku klubu u trenutku kroz koji prolazi.
Bivši menadžer engleskog velikana obratio se navijačima putem Instagrama, poručivši im da i dalje ostaje uz Siti i sve ljude u klubu.
- Želim da svaki navijač Mančester sitija širom sveta zna da sam ovde, više nego ikada - napisao je Gvardiola.
On je istakao da će ostati uz klub, vlasnika, predsednika, rukovodstvo, igrače, stručni štab i navijače, a posebno je naglasio da će svi zajedno proći kroz aktuelni period.
- Da budem jasan, proći ćemo kroz ovo zajedno - poručio je Španac, a objavu je završio porukom ljubavi prema navijačima i plavim srcem.
Uz poruku je objavio i fotografiju na kojoj se nalazi sa predsednikom Sitija Haldunom Al Mubarakom i još nekoliko članova kluba.
Gvardiola je na klupi Mančester sitija proveo deset godina i za to vreme osvojio čak 17 velikih trofeja. Među njima je šest titula Premijer lige, kao i istorijski trofej Lige šampiona.
Preporučujemo
Pogledajte majstorije Luke Vildoze - Evo kako je uništio Pariz (VIDEO)
30. 09. 2026. u 11:25
Savez potvrdio, Željko Obradović postao selektor
30. 09. 2026. u 11:22
"Reci ovo mojim devojčicama..." Zbog žene se ubio poznati fudbalski sudija
30. 09. 2026. u 10:58
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
HAOS U AMERICI! Uhapšen dvostruki NBA šampion zbog nasilja u porodici
"Ludilo" Džej-Ar Smita potresa Ameriku.
29. 09. 2026. u 19:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
DIGLA SE PRAŠINA: Mitrović doneo konačnu odluku o Sarapi - promene na "Pinku" posle sastanka sa 20ak ljudi
NA SASTANKU je prisustvovalo dvadeset ljudi.
28. 09. 2026. u 16:03
Komentari (0)