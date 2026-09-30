Ministar Gašić obišao preduzeće „Milan Blagojević - namenska“

MINISTAR odbrane Bratislav Gašić obišao je danas preduzeće „Milan Blagojević - namenska“ a.d. u Lučanima.

Foto ministarstvo odbrane

U razgovoru sa generalnim direktorom Predragom Ilićem i rukovodstvom preduzeća, ministar Gašić upoznao se sa rezultatima poslovanja u prethodnom periodu, planovima za dalji razvoj i mogućnostima za unapređenje proizvodnih kapaciteta.

U okviru posete, ministar odbrane obišao je pogon u kojem se pripremaju materijali za izradu sagorljivih elemenata.

Govoreći o daljim ulaganjima u odbrambenu industriju, ministar Gašić istakao je značaj jačanja proizvodnih kapaciteta i unapređenja uslova za rad zaposlenih.

Foto ministarstvo odbrane

- Ulaganje u proizvodne kapacitete i njihovo stalno unapređivanje od ključnog je značaja za razvoj domaće odbrambene industrije. Danas smo imali priliku da vidimo deo proizvodnje i razgovaramo o mogućnostima za dalje unapređenje postojećih kapaciteta. Posebna pažnja posvećuje se unapređenju uslova u kojima zaposleni rade, jer su njihovo znanje i iskustvo od velikog značaja za očuvanje i jačanje kapaciteta naše odbrambene industrije – istakao je ministar odbrane.

Foto ministarstvo odbrane

Današnjem obilasku prisustvovao je vršilac dužnosti pomoćnika ministra za materijalne resurse dr Nenad Miloradović.