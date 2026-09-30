ĐURĐEVIĆ NA KAJMAKČALANU: Srbija danas ima jaku vojsku koja će sačuvati mir i slobodu
MINISTARKA za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski predvodila je danas obeležavanje 110. godišnjice Bitke na Kajmakčalanu, jedne od najznačajnijih bitaka srpske vojske u Prvom svetskom ratu.
Polaganjem venaca i odavanjem počasti obeleženo je sećanje na srpske junake koji su u septembru 1916. godine, posle Albanske golgote i oporavka na Krfu, osvojili Kajmakčalan – „Kapiju slobode“ i ponovo zakoračili na tlo svoje otadžbine.
-Od Gazimestana do Kajmakčalana, dva cveta čuvaju pamćenje srpskog naroda. Kosovski božur ostao je cvet naše žrtve i zaveta, a Natalijina ramonda postala je cvet našeg vaskrsenja. Ako nas božur podseća na one koji su pali, ramonda nas podseća da posle pada moramo da ustanemo, poručila je Đurđević Stamenkovski.
Ona je istakla da upravo Kajmakčalan najsnažnije svedoči o povratku Srbije posle tragične 1915. godine.
-Kao što ramonda, i kada se učini potpuno osušenom, ponovo oživi sa kapi vode, tako je ustala i Srbija. Ovde, na Kajmakčalanu, ta ramonda je ponovo procvetala. Posle Albanije i Krfa srpski vojnik ponovo je zakoračio na zemlju svoje otadžbine, rekla je ministarka.
Ona je podsetila da su srpski vojnici, kada su osvojili vrh, skidali šajkače, klečali i ljubili zemlju.
-Posle svega što su prošli, Srbija više nije bila samo uspomena koju su nosili sa sobom. Ponovo je bila zemlja pod njihovim nogama. Na Vidu su svoje mrtve spuštali u more, a na Kajmakčalanu su živi ponovo dotakli Srbiju, istakla je Đurđević Stamenkovski.
Ministarka je poručila da Srbija danas svoju slobodu čuva snažnom i modernom vojskom, ali sa jasnim opredeljenjem da sačuva mir.
-Srbija danas ponovo ima jaku vojsku. Ne zato što želi ratove, već zato što zna koliko mir košta kada nemate snage da ga sačuvate. Naša snaga nije pretnja nikome. Ona je garancija da ćemo čuvati svoju zemlju, svoju slobodu i mir za generacije koje dolaze, poručila je Đurđević Stamenkovski.
-Pre 110 godina odavde je počeo povratak. Danas sa Kajmakčalana poručujemo da Srbija pamti svoje junake, čuva svoju slobodu i želi mir. Neka je večna slava junacima Kajmakčalana. Živela Srbija!, zaključila je ministarka.
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