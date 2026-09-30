REŠENJA STIŽU NA KUĆNE ADRESE: Izdato više od milion rešenja o upisu prava svojine
REPUBLIČKI geodetski zavod (RGZ) izdao je više od milion rešenja u okviru velikog državnog projekta legalizacije i upisa prava svojine, saopšteno je danas iz RGZ.
V.d. direktora RGZ Dalibor Babić istakao je da su stavljeni u pogon maksimalni kapaciteti kako bi se građanima omogućilo da što pre u svojim rukama drže dokument koji potvrđuje da su svoji na svome.
- Ta cifra je zaista izazov za Republički geodetski zavod i s obzirom na prioritet ovakvog jednog velikog državnog projekta, mi smo u RGZ postavili maksimalne kapacitete za sprovođenje tih potvrda i upis prava svojine naših građana - rekao je on.
Dodao je da su se svi zaposleni u Zavodu, pored zaposlenih u nadležnim službama za katastar nepokretnosti, uključili u postupak izrade odnosno upisa prava svojine.
Iz RGZ ističu da se uspešni zahtevi i dokumenta dostavljaju direktno na kućnu adresu građana u saradnji sa Poštom Srbije.
Babić je naglasio da dokumenta koja građani dobijaju imaju punu pravnu snagu.
- Dokument koji ima istu snagu kao, da kažem narodski, list nepokretnosti ili vlasnički list, izvod iz baze katastra nepokretnosti i „Lična karta Vaše nepokretnosti“ su dokumenti koji su punovažni. Dokument je nastao kao izvoz podataka iz naše baze i dokument koji bi sve institucije u Srbiji svi građani trebali da tretiraju kao punovažni dokument i može služiti za potrebe građana u bilo kom postupku - objasnio je on.
(Tanjug)
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