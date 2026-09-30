KOJI DEO BEOGRADA IMA NAJVIŠE STANOVNIKA, A KOJI JE RAJ ZA INDUSTRIJU? U jednom živi najviše Beograđana, a u drugom industrija cveta
SIGURNO da ima onih koji već znaju odgovor na ovo pitanje, ali nije na odmet, sve osvežiti i novim podacima. Evo koji deo Beograda ima najviše stanovnika, a koji deo je poznat kao industrijska zona.
Najviše stanovnika u Beogradu živi na opštini Novi Beograd, koja sa oko 210.000 stanovnika predstavlja ubedljivo najmnogoljudniju beogradsku opštinu.
Najnaseljenije opštine u Beogradu
- Novi Beograd: oko 210.000 žitelja (tradicionalno na prvom mestu po broju stanovnika)
- Opštine sa velikim i rastućim brojem stanovnika (posebno po poslednjem popisu) su i Zvezdara, Voždovac i Palilula.
Industrijske i privredne zone
Beograd ima nekoliko glavnih industrijskih i privrednih zona raspoređenih duž auto-puteva, reka i prilaznih saobraćajnica, a ovo su najvažnije:
- Novi Beograd i Zemun: Tradicionalne poslovne i industrijske zone uz auto-put (pogoni, skladišta i veliki privredni centri)
- Prva industrijalna zona (Palilula): Istorijski deo oko ulica Despota Stefana, Poenkareove i Jovana Avakumovića, koji se trenutno delom menja u mešovite gradske i stambene zone
- Zona Barič: Nalazi se kod Obrenovca, prostire se na preko 41 hektar uz reku Savu i put Beograd–Obrenovac, poznata po namenskoj i industrijskoj proizvodnji
- Zona Reva: Površine oko 56 hektara između Pančevačkog puta, Dunava i Severne tangente, namenjena logistici i industriji
- Auto-put prema Batajnici i Novom Sadu: Velika prigradska zona sa brojnim novim logističkim centrima i magacinima.
Budućnost stanovanja i razvoja industrije u Beogradu neraskidivo je povezana sa strateškim širenjem periferije, digitalizacijom i mega-projektima koji menjaju fizičke granice i ekonomski profil prestonice.
Tekst: K. Despotović
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