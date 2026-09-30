OVO POVEĆAVA EFIKASNOST DRVETA ZA GREJANJE: Uradite jednu stvar - kuća toplija i novčanik puniji
GRAĐANI koji koriste drva za grejanje možda nisu upoznati sa tim da postoje velike razlike između toga da li se koristi suvo ili vlažno drvo. Mnogo je onih koji prave grešku ložeći vlažan ogrev.
Pravilno prosušeno drvo (sa smanjenom vlagom na oko 25%) daje duplo veću efikasnost.
Zašto suvo drvo bolje greje?
Suvo drvo bolje greje zato što ne troši toplotnu energiju na isparavanje vode koja se nalazi u njemu. Kada ložite sirovo (vlažno) drvo, veliki deo energije od vatre odlazi na kuvanje i isparavanje vlage, umesto na zagrevanje vašeg prostora.
Da li ovo utiče i na novčanik?
Da. Pošto daje više toplote, biće vam potrebna znatno manja količina drva za istu temperaturu u kući. To direktno štedi vaš novac.
Da bi drvo postiglo idealnu suvoću, potrebno je da se cepa i suši na promajnom mestu zaštićenom od kiše najmanje 6 do 12 meseci (za hrast i neke tvrde lišćare čak i do dve godine).
Tekst: K. Despotović
Preporučujemo
DA LI ĆE CENA GREJANjA BITI VEĆA OD 1. OKTOBRA? Beograđanima poslata pozitivna poruka
30. 09. 2026. u 12:11
SRBIJA DOBILA SIGNALE: Produženje licence za rad NIS-a očekuje se danas!
30. 09. 2026. u 11:50
TEŽE DO POSLA U NEMAČKOJ: Smanjuju se kvote za radnike sa Zapadnog Balkana
30. 09. 2026. u 11:17
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
DIGLA SE PRAŠINA: Mitrović doneo konačnu odluku o Sarapi - promene na "Pinku" posle sastanka sa 20ak ljudi
NA SASTANKU je prisustvovalo dvadeset ljudi.
28. 09. 2026. u 16:03
Komentari (0)