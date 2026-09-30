OVO POVEĆAVA EFIKASNOST DRVETA ZA GREJANJE: Uradite jednu stvar - kuća toplija i novčanik puniji

GRAĐANI koji koriste drva za grejanje možda nisu upoznati sa tim da postoje velike razlike između toga da li se koristi suvo ili vlažno drvo. Mnogo je onih koji prave grešku ložeći vlažan ogrev.

Foto: Daniel Reiter / Panthermedia / Profimedia

Pravilno prosušeno drvo (sa smanjenom vlagom na oko 25%) daje duplo veću efikasnost.

Zašto suvo drvo bolje greje?

Suvo drvo bolje greje zato što ne troši toplotnu energiju na isparavanje vode koja se nalazi u njemu. Kada ložite sirovo (vlažno) drvo, veliki deo energije od vatre odlazi na kuvanje i isparavanje vlage, umesto na zagrevanje vašeg prostora.

Da li ovo utiče i na novčanik?

Da. Pošto daje više toplote, biće vam potrebna znatno manja količina drva za istu temperaturu u kući. To direktno štedi vaš novac.

Da bi drvo postiglo idealnu suvoću, potrebno je da se cepa i suši na promajnom mestu zaštićenom od kiše najmanje 6 do 12 meseci (za hrast i neke tvrde lišćare čak i do dve godine).

Tekst: K. Despotović