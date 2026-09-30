DA LI ĆE CENA GREJANJA BITI VEĆA OD 1. OKTOBRA? Beograđanima poslata pozitivna poruka
DIREKTOR JKP "Beogradske elektrane" Vanja Vukić izjavio je sinoć da to preduzeće neće 1. oktobra povećati cenu daljinskog gradskog grejanja za devet odsto, koliko su tražile jer Grad nije dao saglasnost.
Cena grejanja u Beogradu, kao i u svakoj lokalnoj samoupravi zavisi od regulatora, pošto je to javno komunalno preduzeće i njihova usluga je komunalna, rekao je Vukić za RTS .
Vukić je istakao da postoji uredba vlade prema kojoj su sve toplane u Srbiji dužne da do 1. septembra dostave predlog svom osnivaču da li je potrebno promeniti cenu.
- Mi jesmo dostavili prema metodologiji koja je egzaktna. Mi osnivaču dostavimo, a onda osnivač odlučuje da li će doći do povećanja cene. I to mora da uradi mesec dana pre nego što počne. To znači da 1. oktobra neće biti povećanja energije, odnosno cene toplotne energije. Isto tako, ukoliko do 1. oktobra ne odluči, neće biti ni 1. novembra itd. Mi damo predlog, kao i svaka lokalna samouprava, odnosno toplana u Srbiji, lokalnoj samoupravi i onda lokalna samouprava odlučuje. I to nije prvi put, niti da se prihvati, niti da se odbije - naglasio je Vukić.
On je objasnio da se cena grejanja sastoji iz dva elementa: fiksnog dela i varijabilnog dela.
- Predloženo je da fiksni deo, koji se odnosi na materijalne troškove, cene za plate zaposlenih, materijale itd. poraste za 18 odsto, ali tog varijabilnog dela, koji predstavlja 60 odsto cene grejanja, da padne za nekih šest odsto. To je bio predlog. U proseku je naš predlog bio da poskupi za devet odsto cena grejanja, što naravno nije prihvaćeno - naveo je Vukić.
(Bizportal)
Preporučujemo
SRBIJA DOBILA SIGNALE: Produženje licence za rad NIS-a očekuje se danas!
30. 09. 2026. u 11:50
TEŽE DO POSLA U NEMAČKOJ: Smanjuju se kvote za radnike sa Zapadnog Balkana
30. 09. 2026. u 11:17
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
DIGLA SE PRAŠINA: Mitrović doneo konačnu odluku o Sarapi - promene na "Pinku" posle sastanka sa 20ak ljudi
NA SASTANKU je prisustvovalo dvadeset ljudi.
28. 09. 2026. u 16:03
Komentari (0)