Ekonomija

DA LI ĆE CENA GREJANJA BITI VEĆA OD 1. OKTOBRA? Beograđanima poslata pozitivna poruka

K. Despotović

30. 09. 2026. u 12:11

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DIREKTOR JKP "Beogradske elektrane" Vanja Vukić izjavio je sinoć da to preduzeće neće 1. oktobra povećati cenu daljinskog gradskog grejanja za devet odsto, koliko su tražile jer Grad nije dao saglasnost.

ДА ЛИ ЋЕ ЦЕНА ГРЕЈАЊА БИТИ ВЕЋА ОД 1. ОКТОБРА? Београђанима послата позитивна порука

Foto: Lensw0rld / Alamy / Profimedia

Cena grejanja u Beogradu, kao i u svakoj lokalnoj samoupravi zavisi od regulatora, pošto je to javno komunalno preduzeće i njihova usluga je komunalna, rekao je Vukić za RTS .

Vukić je istakao da postoji uredba vlade prema kojoj su sve toplane u Srbiji dužne da do 1. septembra dostave predlog svom osnivaču da li je potrebno promeniti cenu.

- Mi jesmo dostavili prema metodologiji koja je egzaktna. Mi osnivaču dostavimo, a onda osnivač odlučuje da li će doći do povećanja cene. I to mora da uradi mesec dana pre nego što počne. To znači da 1. oktobra neće biti povećanja energije, odnosno cene toplotne energije. Isto tako, ukoliko do 1. oktobra ne odluči, neće biti ni 1. novembra itd. Mi damo predlog, kao i svaka lokalna samouprava, odnosno toplana u Srbiji, lokalnoj samoupravi i onda lokalna samouprava odlučuje. I to nije prvi put, niti da se prihvati, niti da se odbije - naglasio je Vukić.

On je objasnio da se cena grejanja sastoji iz dva elementa: fiksnog dela i varijabilnog dela.

- Predloženo je da fiksni deo, koji se odnosi na materijalne troškove, cene za plate zaposlenih, materijale itd. poraste za 18 odsto, ali tog varijabilnog dela, koji predstavlja 60 odsto cene grejanja, da padne za nekih šest odsto. To je bio predlog. U proseku je naš predlog bio da poskupi za devet odsto cena grejanja, što naravno nije prihvaćeno - naveo je Vukić.

(Bizportal)

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