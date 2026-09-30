SRBIJA DOBILA SIGNALE: Produženje licence za rad NIS-a očekuje se danas!
DRŽAVNI vrh Srbije je dobio signale da će američka Kancelarija za kontrolu stranih sredstava (OFAK) Ministarstva finansija SAD odobriti novi period za nesmetan rad Naftne industrije Srbije.
To bi praktično značilo i da se odobrava dodatni rok za dalje pregovore ruske strane (Gaspromnjefta) i mađarske strane (MOL-a) oko prenosa vlasništva u NIS.
Takođe se očekuje i da nakon nedavno održanog razgovora ruskog i srpskog predsednika Vladimira Putina i Alksandra Vučića, Srbija dobije najpovoljniji aranžman za nabavku ruskog gasa za predstojeću zimu. Vučić je posle razgovora naveo da je siguran da će aneks ugovora o gasnom aranžmanu biti produžen i da će Srbija i dalje moći da ima dobru i nisku cenu gasa.
Podsetimo, Naftna industrija Srbije podnela je 24. septembra OFAK-u novi zahtev za izdavanje posebne licence za rad i posle 30. septembra.
Kompanija je na svom sajtu navela da je nesmetano poslovanje kompanije, redovan rad Rafinerije nafte Pančevo, kao i uredno snabdevanje tržišta od ključnog značaja za očuvanje energetske stabilnosti u Srbiji.
Američki OFAK je 9. oktobra 2025. uveo sankcije NIS-u zbog većinskog ruskog vlasništva. MOL Grupa je 19. januara 2026. saopštila da je potpisala glavne odredbe obavezujućeg okvirnog sporazuma sa kompanijom Gaspromnjeft o kupovini udela od 56,15 odsto u srpskoj kompaniji.
MOL Grupa, kako je tada navedeno, pregovarala je i sa nacionalnom naftnom kompanijom Ujedinjenih Arapskih Emirata - ADNOK o njenom ulasku u vlasničku strukturu NIS-a kao manjinskog akcionara.
(Alo)
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