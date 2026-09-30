Ekonomija

SRBIJA DOBILA SIGNALE: Produženje licence za rad NIS-a očekuje se danas!

В. Н.

30. 09. 2026. u 11:50

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DRŽAVNI vrh Srbije je dobio signale da će američka Kancelarija za kontrolu stranih sredstava (OFAK) Ministarstva finansija SAD odobriti novi period za nesmetan rad Naftne industrije Srbije.

СРБИЈА ДОБИЛА СИГНАЛЕ: Продужење лиценце за рад НИС-а очекује се данас!

Foto: Promo

To bi praktično značilo i da se odobrava dodatni rok za dalje pregovore ruske strane (Gaspromnjefta) i mađarske strane (MOL-a) oko prenosa vlasništva u NIS.

Takođe se očekuje i da nakon nedavno održanog razgovora ruskog i srpskog predsednika Vladimira Putina i Alksandra Vučića, Srbija dobije najpovoljniji aranžman za nabavku ruskog gasa za predstojeću zimu. Vučić je posle razgovora naveo da je siguran da će aneks ugovora o gasnom aranžmanu biti produžen i da će Srbija i dalje moći da ima dobru i nisku cenu gasa.

Podsetimo, Naftna industrija Srbije podnela je 24. septembra OFAK-u novi zahtev za izdavanje posebne licence za rad i posle 30. septembra.

Kompanija je na svom sajtu navela da je nesmetano poslovanje kompanije, redovan rad Rafinerije nafte Pančevo, kao i uredno snabdevanje tržišta od ključnog značaja za očuvanje energetske stabilnosti u Srbiji.

Američki OFAK je 9. oktobra 2025. uveo sankcije NIS-u zbog većinskog ruskog vlasništva. MOL Grupa je 19. januara 2026. saopštila da je potpisala glavne odredbe obavezujućeg okvirnog sporazuma sa kompanijom Gaspromnjeft o kupovini udela od 56,15 odsto u srpskoj kompaniji.

MOL Grupa, kako je tada navedeno, pregovarala je i sa nacionalnom naftnom kompanijom Ujedinjenih Arapskih Emirata - ADNOK o njenom ulasku u vlasničku strukturu NIS-a kao manjinskog akcionara.

(Alo)

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