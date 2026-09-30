Ekonomija

KAZNE DO DVA MILIONA DINARA: APR obavestio jednu grupu građana o proverama od 1. oktobra

K. Despotović

30. 09. 2026. u 11:40

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KO je stvarni vlasnik neke firme često nije moguće utvrditi samo na osnovu njenog naziva ili direktnog vlasnika. Posebno je to slučaj kod kompanija sa složenim vlasničkim strukturama, u kojima se iza jedne firme mogu nalaziti druge kompanije, uključujući i one registrovane u inostranstvu.

КАЗНЕ ДО ДВА МИЛИОНА ДИНАРА: АПР обавестио једну групу грађана о проверама од 1. октобра

Foto: Olga Shumitskaya / Alamy / Profimedia

Zbog toga od 1. oktobra počinje obavezna godišnja provera podataka o stvarnim vlasnicima za registrovane subjekte koji se vode u Agenciji za privredne registre (APR).

Prema Zakonu o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika, provera se obavlja u roku od godinu dana od poslednjeg evidentiranja podataka o stvarnom vlasniku, odnosno od poslednje potvrde njihove tačnosti i ažurnosti. Nakon isteka tog roka postoji još 30 dana za potvrđivanje podataka.

Ko mora da proverava podatke?

Obaveza se odnosi na privredna društva, udruženja, zadužbine, fondacije, ogranke i predstavništva stranih privrednih društava.

Kako je za RTS objasnila Jelena Čukić iz APR-a, godišnja verifikacija je potrebna i kada tokom prethodnih 365 dana nije bilo promena.

U tom slučaju potrebno je proveriti da li su podaci u Centralnoj evidenciji i dalje tačni i da li postoji nova dokumentacija koja bi trebalo da bude priložena.

Kod komplikovanijih vlasničkih struktura potrebno je proveriti čitav vlasnički niz, odnosno utvrditi ko se nalazi iza firme koja je neposredno upisana kao vlasnik.

Zašto je važan podatak o stvarnom vlasniku?

Stvarni vlasnik ne mora biti direktno upisan kao vlasnik domaće kompanije. Vlasnička struktura može voditi preko više firmi, uključujući kompanije iz drugih država, sve do fizičkog lica koje neposredno ili posredno ima učešće u kapitalu ili donošenju odluka.

Takvi podaci značajni su za praćenje tokova novca, ali i za banke i investitore koji proveravaju poslovne partnere.

Šta ako je došlo do promene?

Ako se utvrdi da se promenio stvarni vlasnik ili dokumentacija kojom se dokazuje njegovo svojstvo, nije dovoljno samo potvrditi postojeće podatke.

U tom slučaju registrovani subjekt mora da evidentira promenu i, kada je potrebno, učita odgovarajuću dokumentaciju u Centralnu evidenciju.

Nakon evidentiranja promene počinje da teče novi rok od godinu dana za narednu proveru podataka.

Kazne idu do dva miliona dinara

Zakon predviđa ozbiljne sankcije za neispunjavanje obaveza.

Za pravna lica novčana kazna iznosi od 500.000 do dva miliona dinara, dok odgovorno lice u firmi može biti kažnjeno sa 50.000 do 150.000 dinara.

U određenim slučajevima zakon predviđa i kaznu zatvora od šest meseci do pet godina.

U Centralnu evidenciju stvarnih vlasnika trenutno je upisano oko 173.000 subjekata, navodi RTS.

APR poziva sve registrovane subjekte da svoje obaveze ispune u propisanim rokovima kako bi izbegli pokretanje prekršajnih postupaka.

(RTS)

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