Politika

VUČIĆ OTKRIO KAD POSEĆUJE NIŠ: Računajte da se vidimo

В.Н.

30. 09. 2026. u 14:01

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ALEKSANDAR Vučić, prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", tokom obilaska sela Izatovci govorio o poseti Nišu.

ВУЧИЋ ОТКРИО КАД ПОСЕЋУЈЕ НИШ: Рачунајте да се видимо

Foto: Printscreen/Informer TV

Na pitanje jedne građanke kada će posetiti Niš, Vučić kaže:

- Danas ću da odem u Niš da posetim jednog povređenog. Na završni skup dolazim u Niš. Računajte da se vidimo 20, 21. ili 22. oktobra.

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