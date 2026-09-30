TEŽE DO POSLA U NEMAČKOJ: Smanjuju se kvote za radnike sa Zapadnog Balkana

NEMAČKA građevinska industrija upozorava da bi najavljeno smanjenje broja viza za radnike sa Zapadnog Balkana moglo ozbiljno da pogodi ovaj sektor. Ukoliko savezna vlada od 1. januara 2027. prepolovi godišnju kvotu sa 50.000 na 25.000 viza, građevinskim kompanijama bi do kraja godine moglo da nedostaje oko 8.000 radnika.

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Na moguće posledice upozorilo je Centralno udruženje nemačke građevinske industrije (ZDB), koje navodi da građevinski sektor koristi takozvano Pravilo za Zapadni Balkan više od bilo koje druge privredne grane. Oko 30 odsto svih viza iz ove kvote odlazi upravo radnicima u građevinarstvu.

Pravilo za Zapadni Balkan omogućava građanima Srbije i drugih zemalja regiona da se zaposle u Nemačkoj ukoliko imaju ugovor o radu.

Generalni direktor ZDB-a Feliks Paklepa smatra da bi smanjivanje kvote moglo da napravi veliki problem kompanijama koje se već suočavaju sa nedostatkom radne snage.

– Svaki sedmi radnik u građevinarstvu ima strani pasoš. Za našu industriju ova regulativa predstavlja najuspešniji model za privlačenje radnika i stručnjaka iz trećih zemalja. Snažno upozoravamo na posledice prepolovljavanja kvote. Građevinska industrija bi već do kraja godine mogla da ostane bez oko 8.000 radnika – upozorio je Paklepa.

Milijarde za gradnju, a manje radnika

Paklepa ukazuje i na, kako smatra, paradoks u planovima nemačkih vlasti. Savezna vlada iz posebnog fonda izdvaja milijarde evra za izgradnju i obnovu mostova, železnice i stanova, dok bi istovremeno bio ograničen dolazak radnika potrebnih za realizaciju tih projekata.

Koliko je interesovanje za ovaj program veliko pokazuje i podatak da je kvota za 2025. godinu bila popunjena već krajem novembra. Zbog toga su pojedini zahtevi za vize morali da budu odbijeni.

Podaci Instituta za istraživanje tržišta rada (IAB) pokazuju i da je zaposlenost ljudi koji su u Nemačku stigli preko ovog programa izuzetno visoka.

Čak 98 odsto osoba koje su u zemlju ušle zahvaljujući Pravilu za Zapadni Balkan ima posao, dok oko 58 odsto radi kao kvalifikovani radnik, specijalista ili stručnjak. Posedovanje odgovarajuće stručne kvalifikacije, inače, nije uslov za korišćenje ovog programa.

Građevinci traže da kvota ostane 50.000

Paklepa je podsetio da su CDU i SPD 2016. godine uveli Pravilo za Zapadni Balkan i pozvao ih da sada ne smanjuju njegov obim.

ZDB od savezne vlade traži da godišnja kvota ostane na najmanje 50.000 viza.

Nemački građevinci istovremeno traže digitalizaciju i ubrzavanje postupka izdavanja viza, kao i razmatranje mogućnosti da sličan model zapošljavanja u budućnosti bude proširen i na zemlje izvan Zapadnog Balkana.

(Bizportal)