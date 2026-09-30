JASNA GRANICA KOJA SE NE SME PREĆI: Ovi objekti neće moći u katastar kroz „Svoj na svome“

IZMENE Zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima donose nova pravila za vlasnike nelegalnih objekata koji žele da ih upišu u katastar kroz program „Svoj na svome“.

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Dok se za veliki broj građana postupak pojednostavljuje, postoji i jasna granica koja se ne može preći. Objekti izgrađeni nakon satelitskog snimka iz 2025. godine neće moći da budu upisani u Katastar nepokretnosti.

Program bi trebalo da omogući brži put do uknjižbe za više od dva i po miliona nelegalnih objekata, a među izmenama je i novi način obračuna naknade za porodične kuće veće od 400 kvadratnih metara.

Šta važi za kuće veće od 400 kvadrata

Kod porodičnih kuća čija površina prelazi 400 kvadratnih metara, naknada se obračunava samo za deo koji prelazi tu granicu, prema pravilima navedenim u tekstu izmena.

Rok za uplatu je 30 dana. Ukoliko građanin ne izmiri obavezu u predviđenom roku, potvrda za upis nelegalnog objekta neće biti poslata katastru sve dok novac ne bude uplaćen.

Direktor Agencije za prostorno planiranje i urbanizam Đorđe Milić ukazao je i na slučajeve u kojima su vlasnici očekivali da će se njihova nekretnina tretirati kao porodična kuća, ali je zbog načina korišćenja objekat svrstavan u kategoriju stambene zgrade za kolektivno stanovanje.

To se, prema njegovom objašnjenju, može dogoditi kada je objekat fizički podeljen na više zasebnih stambenih ili poslovnih celina u kojima živi više porodica.

Lakši upis za pojedine stambene zgrade

Izmenama se predviđaju i olakšice za stanare zgrada čiji investitori nisu obezbedili kompletnu dokumentaciju.

Za nezavršene i specifične objekte potrebno je priložiti izveštaj o zatečenom stanju i skice koje izrađuju građevinski inženjeri. Time se, prema oceni arhitekte Danijele Rabrenović, građanima otvara mogućnost da se za rešavanje dokumentacije obrate i arhitektama i građevinskim inženjerima, a ne samo geodetskim organizacijama.

Nakon obrade zahteva u Agenciji, postupak prelazi na Republički geodetski zavod. Prema navodima iz teksta, do sada je doneto više od 600.000 potvrda, koje se sukcesivno upisuju u bazu.

V. d. direktora RGZ-a Dalibor Babić rekao je da su dodatno pojačani kapaciteti kako bi se ubrzao postupak sprovođenja upisa potvrda, objekata i prava svojine.

Pravnici upozoravaju na rok od 30 dana

Uz izmene postoje i pitanja koja bi mogla da budu izazov u praksi.

Advokat Nikola Terzić ukazao je na problem kratkog roka za uplatu, posebno u seoskim sredinama, gde građani možda neće blagovremeno videti obaveštenje koje stiže SMS-om ili elektronskom poštom.

On je ukazao i na pitanje mogućih grešaka u postupku, budući da se na potvrdu ne može uložiti žalba.

Ipak, kada je reč o samom obuhvatu programa, granica je precizno postavljena: ono što je izgrađeno nakon satelitskog snimka iz 2025. godine neće biti prihvaćeno za upis kroz ovaj postupak.

(Bizportal)