Srbi dele pravdu na meču Mađarska- Gruzija: Srđan Jovanvić će biti glavni arbitar
Srpski arbitar Srđan Jovanović biće glavni sudija na utakmici između reprezentacija Mađarske i Gruzije
ovaj meč igraće se u okviru trećeg kola grupe B2 Lige nacija, saopštila je danas Evropska fudbalska unija (UEFA).
Jovanoviću će pomagati sunarodnici Uroš Stojković i Miloš Simović, dok je UEFA za četvrtog arbitra odredila Novaka Simovića.
U VAR sobi biće Momčilo Marković i Jelena Cvetković.
Meč između Mađarske i Gruzije biće odigran u petak od 20.45 časova u Budimpešti.
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