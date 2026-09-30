Fudbal

Srbi dele pravdu na meču Mađarska- Gruzija: Srđan Jovanvić će biti glavni arbitar

Olja Mrkić

30. 09. 2026. u 13:15

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Srpski arbitar Srđan Jovanović biće glavni sudija na utakmici između reprezentacija Mađarske i Gruzije

Срби деле правду на мечу Мађарска- Грузија: Срђан Јованвић ће бити главни арбитар

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

ovaj meč igraće se u okviru trećeg kola grupe B2 Lige nacija, saopštila je danas Evropska fudbalska unija (UEFA).

Jovanoviću će pomagati sunarodnici Uroš Stojković i Miloš Simović, dok je UEFA za četvrtog arbitra odredila Novaka Simovića.

U VAR sobi biće Momčilo Marković i Jelena Cvetković.

Meč između Mađarske i Gruzije biće odigran u petak od 20.45 časova u Budimpešti.

 

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