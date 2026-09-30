Srpski strelci u pohodu na nova odličja: Imamo sedam aduta na turniru za Svetski kup u Kataru

Jedna zemlja u istoj disciplini može da ima najviše tri predstavnika u konkurenciji za plasman

FOTO: SSS

Srbiju će predstavljati sedam takmičara na poslednjem turniru Svetskog kupa, koji će biti održan od 10. do 15. oktobra u Kairu, saopštio je danas Streljački savez Srbije.

Damir Mikec (Policajac) će nastupiti u disciplini vazdušni pištolj. U disciplinama puškom učestvovaće: Lazar Kovačević (Jagodina 92), Marko Ivanović (Čika Mata), Aleksa Rakonjac (Pančevo 1813), Milenko Sebić (Novi Sad 1790), Aleksandra Stojadinović (Novi Sad 1790) i Anđelija Stevanović (Dragan Jevtić Škepo).

- Iskusni Sebić će se nadmetati samo malokalibarskom puškom iz trostava. Rakonjac će biti u konkurenciji za plasman vazdušnom puškom, a MK puškom će se boriti samo za bodove za svetsku rang listu. Preostali srpski strelci puškom će se u obe discipline nadmetati za plasman u finale. Jedna zemlja u istoj disciplini može da ima najviše tri predstavnika u konkurenciji za plasman - saopšteno je iz SSS.

Uz strelce će biti treneri Goran Mikec, Stevan Pletikosić, Goran Stojadinović, Ljubiša Rakonjac i Dejan Bajkić.

Na prethodna tri Svetska kupa ove godine, srpski reprezentativci su osvojili tri odličja.

Konačna lista učesnika finalnog turnira Svetskog kupa biće poznata u novembru, po završetku Svetskog prvenstva u Dohi.