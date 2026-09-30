"DA GI TEPAMO UBEDLJIVO 25-OG" Vučić nasmejao meštane Izatovca
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija, nastavio je i danas svojom škodom da obilazi istok Srbije
Vučić je stigao do mesta Izatovci, gde je razgovarao sa meštanima o njihovim potrebama, a uspeo je i da nasmeje okupljene ljude.
"To je jedna stvar, a mi ćemo morati da radimo sebe, da menjamo. Moraćemo da se borimo više, da radimo još više... da manje arogancije pokazujemo, da više razgovaramo sa narodom, da više slušamo mi vas nego vi nas", rekao je on.
"Hvala vam još jednom i za ljubav i za podršku", kazao je Vučić i pitao kako se kaže na šopskom kako da pobedimo ubedljivo 25. oktobra na šta su mu uglas rekli: "Da gi tepamo 25."
Vučić je rekao:
"E onda da gi tepamo ubedljivo 25.", što je nasmejalo prisutne.
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